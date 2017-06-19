واصلت شركة ايكويت للبتروكيماويات، الجهة العالمية الرائدة في إنتاج البتروكيماويات، مبادراتها للتنمية المستدامة عالميا، حيث قامت بزرع أشجار في الصين وذلك ضمن جهودها للمحافظة على البيئة والمساهمة الإيجابية في المجتمع من خلال الشراكة مع أحد عملاء الشركة الرئيسيين في الصين. ونيابة عن سفير الكويت لدى جمهورية الصين الشعبية سميح جوهر حيات، حضر الفعالية نائب رئيس البعثة المستشار عادل الصلحات، وبهدف دعم جودة الهواء في البيئة، تضمنت المبادرة زراعة 300 شجرة صنوبر، حيث قامت شركة ايكويت بزراعة 150 شجرة وتولت شركة تشجيانغ ووندر للاستيراد والتصدير المحدودة، إحدى عملاء شركة ايكويت في الصين، زراعة كمية مماثلة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ايكويت محمد حسين: «بصفتها جهة ذات مساهمة واضحة في صناعة البتروكيماويات على المستوى العالمي، تستمر شركة ايكويت في جهودها الساعية إلى ضمان أعلى درجات الجودة والكفاءة العالية والتنمية المستدامة والنمو للشركة نفسها، وكذلك العملاء ومختلف الجهات ذات العلاقة الذين يمثلون (شركاء في النجاح). وتمثل مشاركتنا في زراعة الأشجار بالصين جزءا من استراتيجيتنا للتنمية المستدامة ضمن إطار متوازن يتضمن المجتمع والاقتصاد والبيئة، بما في ذلك حماية عالمنا والمحافظة عليه عبر جميع السبل المتاحة. ونيابة عن شركة ايكويت، أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى سعادة السفير حيات وجميع العاملين في السفارة على دعمهم اللامحدود». من جانبه، قال رئيس شركة ايكويت للتسويق أحمد الصالح: «تحرص شركة ايكويت دائما على تطبيق مبادئها المؤسساتية من خلال مبادرات استراتيجية تؤكد التزامها بتقديم خدمات متميزة ومنتجات ذات جودة عالية وتقديم كل ما هو فريد في خدمة العملاء. ولدينا اليوم شراكات استراتيجية متجذرة في هذه المنطقة، حيث أصبح اسم شركة ايكويت مرتبطا بالمنتجات والخدمات العالمية، وبالتالي فإننا نشعر بالفخر والاعتزاز للقيام بهذه المبادرة البيئية مع أحد عملائنا الرئيسيين في الصين وأن نشارك النجاح مع المجتمع ككل من خلال الحفاظ على البيئة وعناصرها بما يعكس استراتيجية ايكويت للتنمية المستدامة».