تزامنا مع الأجواء الرمضانية التي يعيشها الجميع في العشر الأواخر من شهر رمضان هذا الشهر الفضيل، وانطلاقا من حرصه على تعزيز التواصل مع فئات المجتمع كافة، قام البنك بتوزيع «هدية التجاري الرمضانية» على مرتادي المساجد بعد صلاة التراويح.

وجاءت هذه المبادرة انسجاما مع الأجواء العطرة الخاصة التي يشهدها شهر رمضان الفضيل والمليئة بالروحانية والنفحات الإيمانية.

وفي هذا السياق، قالت مساعد المدير العام- إدارة الإعلان والعلاقات العامة أماني الورع: جاء هذا الجهد الاجتماعي في هذا الشهر الفضيل من قبل البنك ضمن خطة إستراتيجية موضوعة تهدف إلى تحقيق التكافل الاجتماعي ودعم المجتمع من خلال أنشطة وفعاليات خيرية تتناسب مع طبيعة هذا الشهر الفضيل.

وأشارت أماني إلى أن البنك قام بتوزيع هديته الرمضانية على المصلين للسنة الثانية على التوالي، وقد اختار البنك هذا العام ان يكون توزيع الهدايا على المصلين في العشر الأواخر، وذلك بمشاركة فعالة من فريق الموظفين المتطوعين من التجاري، وأوضحت أن الهدية الرمضانية عبارة عن كرتون يحمل اسم البنك التجاري وشعاره ويحتوي على سجادة صلاة ومسباح وعطر.



واختتمت أماني بأن البنك التجاري كان ومازال يولي أهمية كبيرة لدعم ومشاركته في مختلف الفعاليات والأنشطة الاجتماعية لمواكبة رسالته بالمسؤولية تجاه مختلف أفراد المجتمع.