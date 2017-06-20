شارك بيت التمويل الكويتي (بيتك) في جهود تنظيم صلاة القيام في مسجد الراشد في منطقة العديلية، انطلاقا من مسؤوليته الاجتماعية وضمن اطار برنامجه الرمضاني الحافل بالأنشطة والفعاليات التطوعية التي تعكس الحرص على مشاركة أبناء المجتمع في المناسبات الدينية والوطنية وجميع الظروف التي تحتاج إلى تعاون وتكاتف ومشاركة الجميع.

وجاءت مشاركة البنك بالتعاون مع الهيئات والجهات المعنية والمسؤولة والقائمين على التنظيم، فيما لاقت استحسانا كبيرا وإشادة من المصلين والمعنيين.

كما قدم فريق «بيتك» التطوعي الضيافة للمصلين، وساهم بمساندة جهود القائمين على أعمال التنظيم في المسجد، مما وفر الراحة للمصلين.

ويحرص «بيتك» على القيام بهذه الأنشطة بشكل سنوي إيمانا بأهمية مشاركته في خدمة المجتمع وتحمل مسؤولياته كجزء اساسي من المجتمع الذي يعمل فيه.

وأثنت ادارة مساجد العاصمة على جهود «بيتك» في خدمة ضيوف الرحمن وتنظيم صلاة القيام، معربة عن التقدير الكبير لهذه المبادرة التي دأب «بيتك» على القيام بها سنويا في العشر الأواخر من شهر رمضان.

وتعد هذه المبادرة حلقة في سلسلة من المبادرات المتنوعة التي اعدها «بيتك» خلال شهر رمضان لتشمل جهات وأنشطة مختلفة تؤكد ريادة «بيتك» في تحقيق المسؤولية الاجتماعية وتعكس حرصه على تعزيز الروابط مع جميع فئات المجتمع ومؤسسات الدولة.