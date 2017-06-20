تصحبكم روائع جنيف للساعات في رحلة أسطورية بين جنبات الثقافة والفن الأصيل، رحلة آسرة إلى دار الأزياء الفرنسية «كريستيان لاكروا»، حيث تتجلى الأناقة الفرنسية في أدق التفاصيل، وتنجلي قصة فلكلورية أخاذة بتشكيلات ساعات ألماسية من الإرث الفرنسي العريق، فتتألق كل ساعة بزخرفة من عصر النهضة تسدل عليها طابع من جمال الفن الحديث، ساعات بديعة الصنع لا تكاد تفارق المخيلة.

ويتلألأ Christian Lacroix نجما ساطعا في صناعة الساعات والإكسسوارات والأزياء والعطور.

وبينما كان يصمم الأزياء في القرن الـ 18 في اللوحة الفرنسية سعى أيضا لدراسات متحف اللوفر في المدرسة، وفي عام 1987 افتتح بيت تصميم أزيائه الخاص، وبدأ بوضع علامات أزيائه الجاهزة.

وأطلق عام 1989 مجموعة تصاميم مجوهرات، وحقائب اليد والأحذية والنظارات والأوشحة.

ولخلفيته التاريخية في الأزياء والملابس احتل Christian Lacroix عناوين الصحف لما له من إبداعات الخيال، وكانت له اقتباسات فلكلورية كما رجح الألوان المثيرة في منطقة البحر الأبيض المتوسط في خليط من الأنماط والأقمشة التجريبية والمنسوجة يدويا، كما صمم فساتين العديد من نجوم هوليوود، وقال إنه هو مصمم فستان زفاف كريستينا أغيليرا، كما كان المصمم للزي الرسمي الجديد لموظفي وطاقم الخطوط الجوية الفرنسية عام 2004.

وتنفرد شركة روائع جنيف للساعات بتقديم الإكسسوارات تخطف الأبصار Christian Lacroix في الخليج لتكون رائدة في كل ما هو مميز وفريد في عالم الموضة، وهي متوافرة بجميع فروع روائع جنيف للساعات وخاصة فرع ليلى جاليري، وفرع السالمية الرئيسي.