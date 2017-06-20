قامت مجموعة أسيكو للصناعات برعاية حفلي تخريج الأول دفعة جديدة من طلاب الهندسة المدنية في كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت والذي أقيم في فندق الشيراتون ونظمته الجمعية الأميركية للمهندسين المدنيين بحضور أعضاء هيئة التدريس، على رأسهم عميد كلية الهندسة والبترول د.عبداللطيف الخليفي، ورئيس قسم الهندسة المدنية والنظم الإدارية د.فهد الركيبي وأسر الخريجين.



والحفل الثاني تخريج دفعة جديدة من طلاب الهندسة الصناعية في كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت والذي أقيم في قاعة الراية ونظمته جمعية المهندسين الصناعيين بحضور أعضاء هيئة التدريس على رأسهم عميد كلية الهندسة والبترول د.عبداللطيف الخليفي ورئيس قسم الهندسة الصناعية والنظم الإدارية د.فواز عبدالملك وأسر الخريجين.



وألقت نائب الرئيس التنفيذي في مجموعة أسيكو م.غصون الخالد كلمة أمام الخريجين بهذه المناسبة أكدت فيها عمق العلاقات بين شركة أسيكو والمؤسسات التعليمية في الكويت، مضيفة ان القاسم المشترك هو التعليم المتميز والفكر المتطور والعزيمة والإصرار والعطاء، لافتة إلى أن الوطن لا يبنى بالخطط والنوايا الصادقة فقط ولكن بالكفاح والعمل والمصداقية والاستقرار المقرون بالصبر والإيمان بالله.



وأشارت الخالد إلى مسيرتها العلمية والعملية وتجربتها الواقعية من خلال نزولها إلى ميدان العمل واكتسابها خبرات متراكمة ودعم والديها لها وتشجيعها على الوصول إلى مكانتها الحالية بالجد والاجتهاد.

ونصحت الخريجين بعدم النظر إلى الأمور بالسخط وقلة الفرص، إنما بالإقبال على صنع الفرص والتطلع للدور البارز الذي يقوم به المهندسون في البناء والتعمير.