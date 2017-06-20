احتفالا بحلول عيد الفطر المبارك وانسجاما مع روح المحبة والألفة التي تميز احتفالات العيد، يقدم فندق «مارينا الكويت» باقة من العروض والفعاليات المميزة تتضمن تشكيلة متنوعة من المأكولات الخاصة، والعروض الترفيهية للعائلات، إضافة إلى باقات خاصة على الغرف تتيح للزوار فرصة فريدة لقضاء عطلة عيد لا تنسى. وبهذه المناسبة، يتقدم الفندق بأطيب التهاني والتبريكات للزوار وعائلاتهم متمنيا لهم أياما مليئة بالسعادة والفرح.

وتنطلق احتفالات العيد في «مارينا الكويت مع عروض رائعة حيث سيحظى الزوار بتناول تشكيلة من الأطباق العالمية بنكهات فريدة، وقضاء أوقات ممتعة برفقة أفراد العائلة والأصدقاء. ويمكن للزوار بدء يومهم مع فنجان من القهوة الصباحية ووجبة فطور شهية في مطعم «Six Palms»، وتدليل أنفسهم مع بوفيه عشاء للمأكولات العالمية الغني بالنكهات الشرقية على أنغام فرقة موسيقية شرقية، إضافة إلى بوفيه الغداء الفاخر في مطعم «ذا Atlantis» والذي يقدم أطباقا لذيذة من مختلف أنحاء العالم ضمن أجواء فريدة مبتكرة.

وينظم فندق «مارينا الكويت» برامج مخصصة للأطفال من جميع الأعمار تتيح لهم المشاركة في احتفالات العيد، والتي تشمل العديد من الأنشطة والفعاليات المليئة بالمرح والتسلية بما فيها مجموعة من الألعاب للصغار والكبار، ومشاهدة الأفلام، ومباريات كرة القدم وكرة الطائرة وكرة السلة، والقلاع النطاطة، والرسم على الوجوه وغيرها الكثير.

ويوجه «مارينا الكويت» الدعوة لجميع الزوار للاحتفال بعيد الفطر المبارك مع باقات خاصة يقدمها على الإقامة الفندقية مع بوفيه إفطار مجاني، حيث يمكن للزوار الاسترخاء في غرف الفندق الفاخرة وقضاء أوقات استثنائية مع العديد من المرافق ووسائل الراحة والترفيه. كما يتاح للزوار دخول نادي «كورال ريف» الصحي، وبركة السباحة، والشاطئ الخاص.

لا تفوتوا الفرصة لزيارة فندق «مارينا الكويت» في موسم الأعياد، حيث بانتظاركم العديد من العروض المشوقة التي ترضي جميع الأذواق بمناسبة عيد الفطر المبارك، واستمتعوا بكل العروض والفعاليات المغرية التي ستجعل من عطلة العائلة في العيد تجربة لا مثيل لها.