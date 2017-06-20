توطيد العلاقة مع المجتمع وتعزيز القيم الإنسانية والروحية

تستمر Ooredoo، أسرع شبكة في الكويت، بتوزيع وجبات الإفطار على المحتاجين وذلك من خلال خيمة إفطار الصائم المشيدة أمام مبناها الرئيسي بشكل أساسي، بالإضافة إلى قافلتها الخيرية التي تزور أماكن سكن العمالة حول مختلف مناطق الكويت.

وتقوم هذه الفعالية بمشاركة فريق «نعين ونعاون» التطوعي الذي ينطلق في عامه الثالث هذا العام، بالتعاون مع منظمة Spread The Passion وبإشراف من إدارة الاتصال المؤسسي في Ooredoo.

وأكدت الشركة في بيان صحافي أن دعم العمل الخيري والتطوعي نابع من قيم الشركة الأساسية المبنية على الاهتمام والتواصل والتحدي، وأن هذه المبادرات تأتي لتوطيد العلاقة مع المجتمع وتعزيز القيم الإنسانية والروحية التي تعمل على إحياء قيم التكافل التي يجسدها شهر رمضان المبارك بكل ما يحمله من أجواء إيمانية ومعان سامية وقيم نبيلة، كما أكدت الشركة فخرها بالمتطوعين الذين بادروا بالتسجيل في البرنامج هذا العام، لاسيما موظفو الشركة المشاركون في الفعاليات التطوعية على مدار الشهر الفضيل.

وكجزء من برنامجها لهذا العام، أطلقت Ooredoo الكويت بالتعاون مع منظمة Spread the Passion ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي برنامج المتطوع المحترف، ويتضمن البرنامج ورشا تدريبية ومحاضرات عن القيم الأساسية للتطوع، بالإضافة إلى حوارات مع متطوعين عن تجاربهم السابقة مع إمكانية تسجيل الطلبة الجدد في البرنامج.

وأكدت الشركة اعتزازها بالتعاون مع مؤسسات ذات صيت في مجال تنمية الموارد مثل مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، بالإضافة إلى Spread the Passion التي تجمعها مع الشركة شراكة طويلة الأمد في مجال تطوير الخبرات الشبابية التطوعية، وسيتم تأهيل الشباب لإدارة البرامج والمبادرات التطوعية التي سيتم إطلاقها على مدار الشهر الفضيل.