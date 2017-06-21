التعرف على تشكيلة واسعة من روائع شوبارد ومجوهراتها الراقية

تقدمت دار شوبارد بالتعاون مع شركائها في شركة «الطرف الأغر» بدعوة ضيوفها للمشاركة في أجواء أمسية «غبقة رمضان» السنوية التي أقيمت هذا العام في «دار حمد».وأقامت شوبارد أمسية رمضانية تراثية مميزة، فمن وحي أجواء التراث والتقاليد العريقة في الكويت، تحولت «دار حمد» إلى بيت ذي طابع تراثي محلي قديم تزينه منسوجات السدو يدوية الصنع بنقوشها التقليدية ليجسد المكان بأكمله لوحة فنية تعكس التراث الثقافي العربي الأصيل.

وحظي ضيوف الأمسية بفرصة التعرف على تشكيلة واسعة من روائع حلي شوبارد ومجوهراتها الراقية وتشكيلة من مجموعات ساعاتها النسائية والرجالية الفاخرة مثل مجموعة (Imperiale) و(Ice Cube) المذهلة وإبداعات مجموعة (Happy Dreams) المستوحاة من عالم الأحلام، بالإضافة إلى بعض من روائعها الفريدة من الساعات المجوهرة (L’Heure du diamant) التي عرضتها بهذه المناسبة، كما عرضت «شوبارد» بعضا من أبرز الموديلات الرجالية ضمن مجموعة ساعات (L.U.C) تضمنت كل من ساعة (L.U.C GMT One) وساعة (L.U.C Time Traveller One) وساعة (Mille Miglia Chronograph) وساعة (Mille Miglia GTS Chrono).وضمن منصات العرض الخشبية الفريدة عرضت بعض القطع التراثية كالصناديق المزينة بالزخارف العربية الذهبية إلى جانب عدد كبير من الفخاريات اليدوية الصنع، وقد أبدى ضيوف الحفل إعجابهم بالعرض الحي لفن صناعة الأواني الفخارية واستعراض تقنية نجارة المشغولات الخشبية التي تعكس أسلوب الحياة التقليدي القديم في المنطقة، وحظيت الحاضرات من السيدات بجلسة لوضع نقوش الحنة على أيديهن على يد فنانة مختصة في هذا المجال. وعلى أنغام العود تكللت هذه الأجواء الشرقية التقليدية لهذه الأمسية المبهجة.