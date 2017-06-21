أعلن البنك الأهلي المتحد عن مشاركته في مسيرة دعم المصابين بالتوحد التي نظمها مؤخرا مركز «شراكة التوحد الكويت» في مجمع الأفنيوز.

وبهذه المناسبة أعرب البنك الأهلي المتحد في بيان صحافي عن سعادته بتقديم الدعم اللازم لإنجاح هذه الفعالية التي تهدف إلى توعية وتثقيف المجتمع بمرض التوحد، وتعكس تضافر الجهود لدعم مرضى التوحد وأسرهم، وتسليط الضوء على ضرورة تحسين حياة الأطفال والبالغين الذين يعانون من التوحد على نحو يكفل لهم حياة كريمة، ما يساعد على دمج هذه الفئة الغالية على قلوبنا في منظومة المجتمع، ويسهم في رسم الابتسامة والفرحة على وجوه أطفال التوحد. وأوضح «الاهلي المتحد» أنه يحرص على المشاركة في مثل هذه الفعاليات التي تهدف إلي إحداث تغيير ملحوظ وجدي في حياة الأطفال المصابين بمرض التوحد من خلال رفع الوعي المجتمعي بماهية التوحد وطبيعته، وضرورة التشخيص المبكر والدقيق له وكيفية تقديم المساعدة للمصابين به في التوقيت المناسب ليتمكنوا من الاندماج في المجتمع.

كما تقدم البنك الأهلي المتحد بخالص التقدير لمركز «شراكة التوحد الكويت» نظرا لجهودهم في زيادة التوعية بمشكلة التوحد.