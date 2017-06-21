يستعد منتجع هيلتون الكويت لإطلاق مجموعة من الأنشطة والفعاليات المتميزة احتفالا بعيد الفطر المبارك، فبعد صيام شهر رمضان، يطمح البعض في قضاء إجازة يمتع فيها كل أفراد أسرته، لذا يدعو المنتجع كل ضيوفه للاحتفال بالعيد على طريقة هيلتون والتمتع بعروض حصرية أعدت بعناية لتلائم اهتماماتهم المختلفة وليحظوا بكل جديد لإجازة عيد لا تنسى.

عرض العيد للغرف والشاليهات والفلل: يمكن لضيوف المنتجع الاستفادة من باقة الغرف الخاصة بالعيد والتي تبدأ من 89 دينارا لليلة الواحدة. ومعروف أن منتجع هيلتون الكويت هو الوجهة المثالية للضيوف الراغبين في التمتع بعطلة العيد في أجواء من الراحة والأناقة، وهو ما تضمنه الخدمة الفريدة التي ترتبط باسم هيلتون.

هذا، ولديهم ايضا انواع مختلفة من وحدات الإقامة للاختيار من بينها منها الشاليهات، الفلل الرئاسية والفلل الملكية التي تتميز بمزيد من الراحة والخصوصية، كما سيتمكن الضيوف من الشعور بالتجديد من خلال مركز اللياقة البدنية، والسباحة في مسابحه الواسعة أو الاستمتاع باللعب في ملاعب التنس، بالإضافة إلى منطقة الألعاب المائية، حيث يقدم المنتجع لضيوفه فرصة حقيقية للحصول على قسط من اللعب والمرح والمغامرة وسط الألعاب المائية الرائعة قبالة الشاطئ الرئيسي للمنتجع.

أما محبو الاسترخاء والتدلل فينتظرهم عرض مميز في هيلتون سبا خلال أيام عيد الفطر، حيث يمكنهم الحصول على خصم 25% على باقة عيد الفطر والتي تشمل 45 دقيقة سنفرة ملح البحر، 60 دقيقة مساج أروماثيرابي و30 دقيقة مساج الرأس والوجه.

عشاق المأكولات الشهية على موعد مع بوفيه البرانش طوال أيام عيد الفطر المبارك بمطعم «تياترو» الرائع مع محطات الطهي المباشر وأجواء عائلية مفعمة بالحيوية يتمتع بها الضيوف من الساعة 12 ظهرا حتى 5 عصرا طوال أيام العيد الثلاثة. وسترافقهم فقرة موسيقية مباشرة لإحياء الأجواء الاحتفالية، في حين سيتمكن الضيوف الصغار من مشاهدة أفلام الكرتون، التمتع بعروض الساحر، والرسم على الوجوه، بينما يمكن للأطفال دون السادسة تناول الطعام مجانا في حال حضورهم مع شخص بالغ، أما المجموعات ما فوق 6 أشخاص فسيحصلون على 25% خصم.

اتركوا متعة الأحباب الصغار على هيلتون: الضيوف الصغار مدعوون للمشاركة في برنامج حافل بالأنشطة خلال أيام العيد السعيد، مع ركوب الكاياك والبانانا بوت، الرسم على الوجه، مسابقات البلاي ستيشن، القلعة النطاطية، مسابقات بناء قلعة الرمال، مباريات الكرة الطائرة على الشاطئ وأكثر من ذلك بكثير!

العشاء الفاخر في مطعم تياترو: يمكن للضيوف الاستمتاع ببوفيه العشاء السخي في مطعم تياترو مع الموسيقى المباشرة طوال أيام عيد الفطر المبارك، خاصة حين تجتمع ألذ الأطباق العربية التقليدية.

إطلالة رائعة مع الشيشة في خيم البالم كورت الخاصة: يقدم لك منتجع هيلتون فرصة حقيقية لتمضي أسعد الأوقات مع الأهل والأصدقاء والاستمتاع بتجربة طعام فريدة في خيم خاصة مكيفة تطل على شاطئ الخليج العربي.