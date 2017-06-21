المشاري: نشكر Ooredoo على جهودها الطيبة ومبادراتها المجتمعية

أقامت Ooredoo، أسرع شبكة في الكويت، مأدبة إفطار في مركز اليرموك الصحي بحضور الطاقم الطبي المناوب والإسعافات الأولية والقوى الأمنية المناوبة في فترة الإفطار، وبحضور مختار منطقة اليرموك عبدالعزيز المشاري.

تأتي هذه المبادرة المقامة بالتعاون مع مدينة اليرموك الصحية ومركز اليرموك الصحي وجمعية اليرموك التعاونية ليؤكد اهتمام الشركة بإثراء تجربة المجتمع واهتمامها بالتواصل مع مختلف فئات المجتمع، لاسيما موظفو القطاعات الحكومية المناوبين أثناء فترة الإفطار خلال الشهر الفضيل. وأكدت الشركة في تصريح صحافي اهتمامها بترجمة أسمى معاني العطاء في الشهر الفضيل لتقديم الشكر والعرفان إلى كل العاملين سواء في قطاعات الخدمات مثل الجمعيات التعاونية والقطاعات الطبية والأمنية. وتأتي هذه المبادرة اتساقا مع قيم الاهتمام والتواصل الأساسية في الشركة وسياسة المسؤولية الاجتماعية المنبثقة منها.

شراكة وتعاون

بدوره، شكر مختار منطقة اليرموك عبدالعزيز المشاري شركة Ooredoo على جهودها الطيبة، مؤكدا ان «مشاركتهم معنا في هذه المناسبة تفرح الصدر ونحن سعداء بمشاركة جهات من القطاع الخاص في مبادرات مجتمعية، ونحن نشكرهم على هذه المبادرة الطيبة منهم والتي تجسد القيم الإنسانية لهذا الشهر الفضيل، كما أننا سعداء بالعمل معهم ونطمح لمزيد من التعاون في المستقبل لمبادرات أخرى».

بدوره، قال عضو مجلس مدينة اليرموك الصحية ومؤسس مبادرة «قلب ينبض» للإسعافات الأولية فريد الفوزان إن العمل الريادي في مجال المسؤولية الاجتماعية ليس غريبا على Ooredoo حيث عملت الشركة على مدار السنوات الماضية مع العديد من المبادرات المجتمعية، مثنيا على هذه الجهود التي تصب في مصلحة الوطن والتي تثري المجتمع.

عطاء وتطوع

استهلت Ooredoo الكويت الشهر الكريم بتوزيع وجبات الإفطار على المحتاجين وذلك من خلال مركز توزيع الوجبات في خيمة إفطار الصائم المشيدة أمام مبناها الرئيسي، بالإضافة إلى قافلتها الخيرية التي زارت أماكن تواجد العمالة في مدينة الكويت، وتعتزم الشركة تفعيل دور القافلة الخيرية على مدار الشهر في مختلف مناطق الكويت. أقيمت هذه الفعاليات بمشاركة فريق من متطوعي برنامج «نعين ونعاون» التطوعي الذي ينطلق في عامه الثالث هذا العام، بالتعاون مع منظمة Spread The Passion وبإشراف من إدارة الاتصال المؤسسي في الشركة. كما نظمت الشركة مأدبة إفطار لأطفال مركز متلازمة الداون وأهاليهم وطاقم عمل المركز، بهدف التواصل معهم في هذا الشهر الكريم ونبوعا من قيم ومبادئ الاهتمام والتواصل وهي قيم جوهرية لدى Ooredoo الكويت.

تدريب وتأهيل

يجدر بالذكر أنه وكجزء من برنامجها لهذا العام، أطلقت Ooredoo الكويت بالتعاون مع منظمة Spread the Passion ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي برنامج المتطوع المحترف وذلك الأسبوع الماضي. ويتضمن البرنامج ورشا تدريبية ومحاضرات عن القيم الأساسية للتطوع، بالإضافة إلى حوارات مع متطوعين عن تجاربهم السابقة مع إمكانية تسجيل الطلبة الجدد في البرنامج.

وأكدت الشركة في بيان صحافي عن اعتزازها بالتعاون مع مؤسسات ذات صيت في مجال تنمية الموارد مثل مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، بالإضافة إلى Spread the Passion التي تجمعها مع الشركة شراكة طويلة الأمد في مجال تطوير الخبرات الشبابية التطوعية. وسيتم تأهيل الشباب لإدارة البرامج والمبادرات التطوعية التي سيتم إطلاقها على مدار الشهر الفضيل.