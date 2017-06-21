يواصل بنك الكويت الدولي مبادراته الاجتماعية والإنسانية الهادفة في الشهر الفضيل، حيث قام مؤخرا بتنظيم زيارة إلى دار رعاية المسنين ودار رعاية الأيتام التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لمشاركة المسنين والأطفال فرحة القرقيعان وإضفاء البهجة والسرور إلى قلوبهم، وذلك ضمن برنامجه الرائد للمسؤولية الاجتماعية والحافل بالعديد من الأنشطة والفعاليات خلال شهر رمضان المبارك.

وبهذه المناسبة، قال مدير وحدة الاتصال المؤسسي في البنك، نواف ناجيا: «ان الدولي يحرص دائما على تنظيم الزيارات التي تعكس أهمية دوره في دعم البرامج والأنشطة الاجتماعية والإنسانية، خصوصا في شهر رمضان المبارك، كما تسعى عائلة البنك إلى تنظيم النشاطات والزيارات الدورية إلى المؤسسات المجتمعية ودور الرعاية والمستشفيات داخل الكويت، تأكيدا لالتزام البنك بواجبه تجاه المجتمع بمختلف فئاته».

وأضاف ناجيا: ان هذه الزيارة جاءت بالتزامن مع الاحتفال بمناسبة القرقيعان التي يحرص الدولي على المشاركة بها في كل عام باعتبارها إحدى أبرز العادات الرمضانية القديمة في الكويت.

وقد اختار البنك هذا العام الاحتفال مع المسنين والأيتام إيمانا بواجبه الإنساني تجاه مختلف فئات المجتمع، ومما يعكس الدور الحيوي الذي يضطلع به في مجال المسؤولية المجتمعية.