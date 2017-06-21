احتفالا بعيد الفطر السعيد، أتم فريق العمل في فندق شيراتون الكويت وفوربوينتس شيراتون الكويت كل الاستعدادات للاحتفال بالعيد وإضفاء البهجة وتوفير أجواء عائلية مفعمة بالفخامة وأصالة الضيافة. فمن مطاعم شيراتون الكويت لدى مجمع الأفنيوز الشهير وموقعها المميز، يفخر مطعم الحمراء ذو الطابع الخاص بتقديم أشهى المأكولات وأطيب الأطباق، ويقدم مطعم الطربوش المازوات اللبنانية على أصولها، وبخارى الهندي أصنافه المحضرة بأشهى التوابل، ومطعم شهريار العريق والذي يقدم ألذ المشويات المحضرة بأفضل المكونات والمقهى الإنجليزي ينتظركم لاستراحة عنوانها الفخامة.

وإلى رواد فندق شيراتون الكويت، تدعوكم مطاعمه إلى قضاء أجمل الأوقات برفقة الأهل والأصدقاء وتناول أشهى الأطباق التي طالما تميزت بها. حيث يقدم مطعم الحمراء البوفيه العامر بالمأكولات العالمية ومطعم ريكاردو، الاسم الذي استحق ثقتكم، يقدم أطباقه الإيطالية الفاخرة بأجواء من الفخامة الخاصة، كما يقدم مطعم شهريار أطيب المأكولات الإيرانية وإلى جانبه مطعم بخارى بكنزه الغني بالتوابل، وأيضا مطعم الطربوش الذي يعدكم بأصناف من المطبخ اللبناني طالما أحببتموها، واستراحتكم ستكون مميزة في المقهى الإنجليزي ذي الطابع الكلاسيكي حيث يقدم أجود أنواع الشاي.

أما فندق فوربوينتس شيراتون الكويت فينتظركم للاحتفال معكم بأجواء ممتعة في «بيتزيريا لاماما» المحببة لدى الجميع حيث المأكولات الايطالية القادمة من ريفها والبيتزا المخبوزة على الحطب والباستا اللذيذة بأنواعها والمحضرة أمامكم لتضفي مذاق الطعم الحقيقي.

وبهذه المناسبة، يتقدم كل من المدير العام في فندق شيراتون الكويت فهد أبو شعر، والمدير العام في فندق فوربوينتس شيراتون الكويت منير عامر، والادارة التنفيذية وكل الموظفين بالتهاني والتبريكات من الكويت وأهلها الكرام وجميع المقيمين على أرضها الطيبة متمنين للجميع عيد فطر سعيدا، وكل عام وأنتم بخير.