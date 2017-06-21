الرشيد: «الوطني» يعتز بمؤسساتنا العامة ويدعم دورها في خدمة المجتمع

نظم بنك الكويت الوطني زيارة خاصة إلى مركز المطافئ في منطقة جليب الشيوخ لمشاركة طاقم العمل فيها وجبة إفطار رمضانية وقضاء بعض الوقت برفقتهم، وتأتي هذه الزيارة ضمن برنامج «افعل الخير في شهر الخير» السنوي والخاص بشهر رمضان المبارك.

كما تخلل الزيارة قوافل إفطار متنقلة قامت بتوفير وجبات الإفطار للصائمين في منطقة جليب الشيوخ، حيث تواجد المتطوعون من موظفي البنك لتوزيع الوجبات.

وقال المدير التنفيذي لإدارة العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني عبد المحسن الرشيد: إن بنك الكويت الوطني يعتز بمؤسساتنا العامة ويدعم دورها الحيوي في خدمة المجتمع، وتأتي هذه الزيارة حرصا من البنك على مشاركة القطاعات والمؤسسات العامة في الكويت موائد الإفطار في شهر رمضان الفضيل تقديرا لعملها الإنساني وجهودها وتضحياتها.

وأضاف الرشيد: ان مركز المطافئ يواصل عمله ودوره الإنساني في شهر رمضان من دون انقطاع حتى أثناء موعد الإفطار، حيث يواصلون عملهم ويستقبلون اتصالات المستغيثين ويؤدون أعمالهم على أكمل وجه، ويفخر بنك الكويت الوطني بموقعه المتقدم بين أكبر الداعمين للجهود التي تقدمها المطافئ بمختلف مراكزها في جميع أنحاء الكويت أسوة بجهود وتضحيات مختلف الجهات الاجتماعية والإنسانية التي تتفانى بالتزامها وخدمتها الاجتماعية.

ولفت الرشيد إلى أن الزيارة لم تقتصر فقط على زيارة إدارة الاطفاء، فقد حرص البنك على توزيع وجبات الإفطار من خلال قوافل متنقلة على الصائمين في المنطقة، وذلك من أجل البقاء الاقرب إلى مجتمعه ومتابعة احتياجات مختلف فئاته عن كثب انطلاقا من التزامه بالمسؤولية الاجتماعية.

وتأتي الزيارة إلى منطقة جليب الشيوخ في إطار برنامج شامل أعده البنك لشهر رمضان المبارك تخلله العديد من الفعاليات منها خيمة لإفطار الصائمين والزيارات الميدانية للمناطق البعيدة إلى جانب برنامج مدفع الإفطار في قصر نايف وتوزيع كسرة الإفطار في برادات خاصة في مختلف مساجد العاصمة. كما شارك البنك خلال الشهر الفضيل في حملتي «بيتكم عامر» و«ابشروا بالخير» الإنسانيتين لدعم الأسر ذوي الدخل المحدود، بالإضافة إلى العديد من النشاطات والمبادرات مثل زيارة الأطفال في المستشفيات وتوزيع الهدايا والقرقيعان.