تقديرا لمعجبيها المخلصين، أعادت تشيروتي 1881 تحديد أسلوبها وأزيائها في المجموعة الجديدة مع أزياء متفائلة وجميلة.

وأدى التحول التدريجي إلى وجود متزايد للعلامة التجارية في المنطقة من رومانسية أقل سرية مع السيراميك وصولا إلى عرض أكثر وضوحا للمعادن، وقد طابقت العلامة التجارية إيقاعها مع التحول في نبض الأزياء. في هذا السياق، تقف مجموعة الخريف والشتاء الجديدة شاهدة على نضوج ظهور العلامة التجارية مع الساعات التي تملؤها الكاريزما والاكسسوارات الجريئة.

أما ساعات الرجال، فهي تستحق أن تذكر بسبب وظائفها التي لا تأتي على حساب الشكل. فهي تتمتع بخطوط نظيفة، وأشكال جريئة ولمسات مفصلة تضمن وجود لمسات نهائية لافتة تقدم شكل نهائيا متماسكا. في حين أن مجموعة الرجال تؤكد هيمنتها مع الشكل، تتميز مجموعة السيدات بكونها «مليئة بالحياة» مع تصاميم كلها جمال بشكل أنيق. مع أزرار من اللؤلؤ وزينة متميزة، فتعتبر الساعات حقا عملا فنيا متكاملا.

ها هي أكسسوارات السيدات تشع ببساطتها التي يمكن أن تكون مصممة للراحة، مع أقلام وأدوات وأكمام وأساور للرجال، تمكنت المجموعة من تقديم الساعات والاكسسوارات للجميع.