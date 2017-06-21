أعلنت شركة نقل وتجارة المواشي، أكبر ناقل للأغنام الحية في العالم والشركة الأولى في المنطقة لنقل وتجارة الماشية، عن الانتهاء من أعمال تجديد فرعها في السوق المركزي لجمعية العدان التعاونية وذلك ضمن خطتها السنوية لتجديد وتحديث فروعها بما يواكب المتطلبات الحديثة لمعارض اللحوم ومعايير الجودة وأعلى مقاييس خدمة العملاء.

وبينت الشركة في تصريح لها أن فـــرع العـــدان بدأ بعد الانتهاء من تجديده بتقديم منتجات اللحوم الطازجة لعملاء الشركة في منطقة العدان والمناطق المجاورة وفق أحدث معايير الجودة الحلال والسلامة الغذائية وبأفضل الأسعار.

وأضافت الشركة في بيانها أنها وضمن خطتها السنوية لتجديد الفروع في عام 2017 ستقوم بتجديد 5 من فروعها الـ 33 لتتواكب المتطلبات الحديثة لمعارض اللحوم ومعايير الجودة وأعلى مقاييس الخدمة لعملائها.

وتأسست شركة نقل وتجارة المواشي عام 1973 بموجب مرسوم أميري، وتعمل الشركة على نقل وتجارة المواشي وتوزيع اللحوم الطازجة والمبردة والمجمدة والمصنعة، وهي شركة كويتية مساهمة عامة مدرجة في بورصة الكويت ويبلغ رأسمالها 21.6 مليون دينار، وتعد شركة نقل وتجارة المواشي أقدم وأكبر شركة لتجارة ونقل المواشي الاسترالية في دول مجلس التعاون الخليجي.