في إطار التزامه المستمر نحو تعزيز الوعي الصحي بين جميع شرائح المجتمع، قام بنك الكويت الدولي مؤخرا برعاية مبادرة «رحلة التحدي» لمرضى السكري إلى النمسا والتي نظمها فريق «بلو سيركل» التطوعي، وهو مجموعة غير ربحية تتألف من شباب من مرضى السكري في الكويت، وقد ركزت المبادرة هذا العام على زيادة الوعي بمرض السكري من خلال إرسال مجموعة من الشباب الذين يعانون من السكري في رحلة إلى النمسا للمشاركة في عدد من النشاطات والتحديات الرياضية.

وفريق «بلو سيركل» هو فريق تطوعي يعمل بدعم من رابطة السكر الكويتية، يسعى كل عام إلى تسليط الضوء على مدى قدرة مرضى السكري على التحكم بحالتهم الصحية والمشاركة بنجاح في الأنشطة المليئة بالتحديات الصعبة، وذلك بغض النظر عن تشخيص حالتهم.

أما في هذا العام، فقد شارك أعضاء «بلو سيركل» في رحلة توضح كيف يمكن للمصابين بمرض السكري أن يعيشوا حياة طبيعية ويتغلبوا على التحديات التي تواجههم. والأهم من ذلك، تصحيح المفاهيم الخاطئة لدى معظم الناس تجاه هذه الحالة محليا ودوليا. كما تكمن أهمية هذه الرحلة في أنها أتاحت للأعضاء فرصة التعرف على مجموعة من المعلومات الغذائية القيمة، والانخراط في نشاط بدني صحي، وبالتالي تشجيعهم على اتباع نمط حياة أكثر صحة ونشاطا. كما تم تصوير الرحلة بأكملها لإخراج فيلم وثائقي يسلط الضوء على مختلف التحديات الجسدية التي واجهت المشاركين طوال الرحلة، ما يؤكد في الوقت نفسه قوة عزيمة وإرادة مرضى السكري.

من جانبه، صرح مدير وحدة الاتصال المؤسسي في بنك الكويت الدولي نواف ناجيا «أن الدولي يحرص دائما على دعم ورعاية المبادرات الصحية الهادفة إلى خدمة كل شرائح المجتمع، إلى جانب رفع مستوى الوعي وإحداث التغيير الحقيقي في المجتمع. وباعتباره مؤسسة مالية وطنية رائدة، يؤمن الدولي بأنه من الشركاء في التنمية الاجتماعية، وبالتالي يجب أن يستمر في دعم المشاريع والمبادرات الشبابية محليا، مؤكدا أن رعاية البنك لمبادرة «بلو سيركل» تعكس الهدف المشترك فيما بيننا والمتمثل في توفير نوعية حياة أفضل وأكثر رفاهية لجميع أفراد المجتمع الكويتي».

وأضاف ناجيا أن هذه هي المرة الثانية التي يشارك فيها الدولي برعاية مبادرة «بلو سيركل»، وذلك انطلاقا من إيمانه بأهمية دعم المبادرات الصحية وتعزيز الوعي الصحي في البلاد، كما يواصل البنك رعايته للمبادرات والأنشطة الرامية إلى المساهمة في تنمية المجتمع المحلي، وذلك في إطار برنامجه الرائد والشامل للمسؤولية الاجتماعية، خصوصا تلك التي تعزز ثقافة الوعي الصحي والمؤسسات التطوعية والمبادرات التعاونية والبرامج غير الربحية.