يواصل بيت التمويل الكويتي (بيتك) حملة مشروع افطار الصائم بتوزيع وجبات الافطار على السائقين في المواقف المزدحمة والتقاطعات المرورية اثناء وقت الاذان، للحد من الحوادث بسبب السرعة الزائدة قبل وقت الإفطار، حفاظا على أرواح السائقين وجميع مستخدمي الطريق، كما انها تجربة متميزة ونموذج راق في العمل الخيري والتطوعي الذي يعبر عن الترابط الاجتماعي في الكويت.

جرى ذلك بالتعاون مع الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني ومركز العمل التطوعي والدوريات التي عملت على تكثيف تواجدها في الشوارع الرئيسية وتلك التي تشهد ازدحاما في أوقات ما قبل الإفطار في العشر الاواخر من رمضان، وذلك لتزويد مستخدمي الطريق بوجبات الافطار، بما يضمن انسيابية الحركة المرورية وتفادي الازدحام والاختناقات المرورية، حيث لاقت هذه المبادرة استحسانا وقبولا كبيرا من مستخدمي الطرق.

وتأتي هذه المبادرة التي تعزز دور «بيتك» في المسؤولية الاجتماعية، ضمن اطار حملة افطار الصائم التي يقوم من خلالها فريق «بيتك» التطوعي باعداد وتجهيز وتوزيع اكثر من 600 وجبة يوميا حتى نهاية الشهر في مناطق مختلفة مثل محافظة حولي وسوق المباركية وقصر نايف والمساجد واماكن اخرى، ضمن اطار برنامج «تواصل بالخير في شهر الخير 3»، الحافل بالأنشطة والفعاليات الاجتماعية والتطوعية التي ترسخ التزامه بمسؤوليته الاجتماعية.

بدوره، أشاد رئيس فريق «نهتم» التطوعي التابع لمركز العمل التطوعي، صلاح السيف، بمبادرة «بيتك» التي تعكس ريادته في المسؤولية الاجتماعية وحرصه على مساندة المجتمع بأنشطة ومبادرات متنوعة وفعاليات مختلفة ترسخ المكانة المرموقة التي يتميز بها البنك محليا وعالميا.