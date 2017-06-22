يستعد مول 360 ـ وجهة التسوق الرائدة التابعة لشركة التمدين لمراكز التسوق ـ لتنظيم فعالية مميزة بالتعاون مع إذاعة نبض الكويت 88.8 احتفاء بعيد الفطر السعيد وإحياء لروح البهجة ببث مباشر وحصري من البهو الرئيسي للمول ابتداء من الساعة 12 ظهرا وحتى 7 مساء في اليوم الثاني من أيام عيد الفطر.

وستتضمن فعاليات العيد هذا العام العديد من المفاجآت السارة للزوار وفرص الربح بجوائز نقدية «عيدية مول 360» وأخرى عينية مقدمة من مجموعة من المتاجر المختارة في المول، كما سيتم تقديم باقة من الفقرات الترفيهية المسلية تشمل التفاعل مع العائلات والأطفال، إضافة إلى استقبال إذاعة نبض الكويت 88.8 للاتصالات الهاتفية للإجابة عن أسئلة المسابقات، ومعايدة الأهل والأصدقاء بمشاركة مذيعي محطة «نبض الكويت»: طلال الياقوت، وخالد الأنصاري، ومحمد دشتي، وهنا عبدالرحمن، وأسامة فودة، وفرح بشارة، وزينب بنت علي.

وبهذه المناسبة، قالت كلاوديا لوبوسينسكا مديرة التسويق في مول 360 «كعادته السنوية يحرص مول 360 على تنظيم فعاليات مميزة لمشاركة رواد المول فرحتهم بمناسبة عيد الفطر السعيد، وذلك من خلال مجموعة من الأنشطة التفاعلية التي يقدمها خصيصا لزواره، والملائمة لجميع أفراد العائلة بمختلف أعمارهم».

ويدعو مول 360 الجميع لقضاء عطلة العيد فيه للاستمتاع بتجربة تسوق فريدة من نوعها، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المطاعم والمقاهي المحلية والعالمية التي انضمت حديثا الى ركن المطاعم الجديد، كما يمكنهم زيارة مختلف المرافق الترفيهية التي يقدمها مول 360 مثل: «سينيسكيب»، و«ميك ميننج»، و«إنفونيتي»، و«ذا بول روم»، و«فريز كلوب»، و«فلايت اكسبيرينس».