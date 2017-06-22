أعلن البنك الأهلي الكويتي مؤخرا عن نجاحه في تجهيز 7 فروع من فروعه العاملة لخدمة العملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل أفضل ولتسهيل تجربتهم المصرفية.

وتقع الفروع السبعة في محافظات الكويت الست لضمان تحقيق الحد الأقصى من التغطية والوصول إلى العملاء ودعمهم في كل المناطق.

وأفاد رئيس وحدة الشكاوى وحماية العملاء علي بوحمد بأن هذه المبادرة تمكن البنك الأهلي الكويتي من تحقيق هدفه الرئيسي بتوفير خدمات مصرفية لكل العملاء بدون استثناء والالتزام بتعليمات بنك الكويت المركزي.

وأضاف أن الفروع التي تم تجهيزها بالكامل تلبي الاحتياجات المصرفية لذوي الاحتياجات الخاصة وتمكنهم من إنهاء معاملاتهم المصرفية بكل سهولة ويسر وأمان، حيث جهزت تلك الفروع بفرق عمل متخصصة تم تدريبها على استخدام لغة الإشارة بالإضافة إلى خدمة طباعة المستندات بلغة بريل للمكفوفين، كما خصص البنك مواقف للسيارات أمام مداخل تلك الفروع والمنحدرات لتسهيل حركة الكراسي المتحركة لدخول الفرع أو الوصول إلى أجهزة السحب الآلي.

وأوضح أن البنك الأهلي الكويتي وفر 7 أجهزة للسحب الآلي مزودة بلوحة مفاتيح بلغة «بريل» مع خاصية استخدام سماعات تمكن المكفوفين من اتباع الإرشادات والتعليمات الصوتية لتنفيذ معاملاتهم المصرفية بكل سهولة ويسر مع ضمان الخصوصية والسرية التامة.