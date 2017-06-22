حرصا على نشر الفرح وخلق ذكريات وأوقات لا تنسى للأطفال وعائلاتهم، وضعت «فانتسي وورلد» أضواء الشهرة على الأطفال الذين حضروا عرض فيلم ديزني Cars 3 المنتظر عالميا وذلك عبر المشي على السجاد الأحمر والاستمتاع بفقرات التصوير مع عائلاتهم لإضفاء تجربة حصرية ومميزة خلال الفعالية.

وعقد أول عرض حصري في سوق شرق في الفترة من 15 إلى 16 يونيو، في حين سيعقد العرض الحصري الثاني في مول بوليفارد خلال عطلة نهاية الأسبوع من 22 إلى 23 يونيو.

ويأتي هذا الحدث الحصري من فانتسي وورلد مع إطلاق مجموعة منتجات وألعاب فيلم Cars 3 الأصلية التي تباع حصريا في متاجر «فانتسي وورلد» في جميع أنحاء الكويت، والتي تقع في مواقع استراتيجية لتكون بمقربة وتخدم جميع العائلات.

وتضم مجموعة منتجات فيلم Cars 3 كل من الشخصيات الممتعة في الفيلم مثل الشخصيات الرئيسية لايتنينج ماكوين وكروز راميريز وجاكسون ستورم، فضلا عن النسخ المصغرة من مسارات سباق السيارات التي نجدها في الفيلم، والمعروفة باسم مد نايت جامب وفاير بول بيتش رن، وثاندر هولو تشالينج.

وبالإضافة إلى هذه المنتجات الأصلية من الرسوم المتحركة، توفر فانتسي وورلد كذلك في متاجرها كل من كراج سباق البستون كاب ومجموعات ألعاب ترافل تايم ماك.

تعليقا على هذه المبادرة بمناسبة إطلاق فيلم Cars 3، قال إخصائي التسويق في الشركة، برهان عبدالملك قاضي: «إننا في فانتسي وورلد ملتزمون بجعل كل اطلاقة جديدة ذكرى لا تنسى للأطفال وعائلاتهم إذ نهدف الى أن يشعر كل طفل بأنه مميز عند دخول أحد متاجرنا، سواء كان ذلك من خلال خلق تجربة المشاهير أو من خلال العمل جاهدا لتحقيق النجاح.

فانتسي وورلد يعطي الأطفال لحظة فريدة من نوعها من خلال الألعاب التي تسمح لهم الاستمتاع بالأضواء المسلطة عليهم وبالألعاب التي تمثل الشخصيات المفضلة لديهم».

وتحمل متاجر فانتسي وورلد ألعاب ومنتجات فيلم Cars 3 حصريا في الكويت، بالإضافة إلى العديد من الألعاب الأخرى التي تلقت نجاحا وتقديرات دولية عن جودتها وميزاتها التعليمية والملهمة لقضاء لحظات ممتعة.