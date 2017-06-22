يقدم فندق وريزيدنس سفير الكويت ـ الفنطاس عروضا فريدة ومميزة للعائلات في عيد الفطر السعيد وموسم الصيف، حيث يعتبر الفندق الفريد من نوعه ضمن فئة الخمس نجوم بموقعه المميز والأخاذ على الخليج العربي من خلال إقامة مميزة في إحدى الوحدات السكنية البالغة 150 ما بين غرف، أجنحة، استوديوهات وشقق فندقية فاخرة بغرفة أوغرفتي نوم مع غرفة جلوس واسعة معدة بأسلوب فريد وحديث وبإطلالة على البحر وحديقة الشاطئ أو بإطلالة متميزة على المدينة، بالإضافة إلى قربه من مراكز التسوق الرئيسية (جيت مول، سما مول، مركز البيرق والكوت) والمراكز الرئيسية للمطاعم والمقاهي المجاورة للفندق (فيليدج، ليك، ديفون، سبونز، سيدرا، لايت، ليفيلز، ميرال وغيرها) لتنعش الأجواء بمزيد من البهجة والسرور لجميع أفراد العائلة.

ويقدم سفير الكويت عروض الإقامة العائلية الشاملة لبوفيه الفطور في مطعم فليفرز لشخصين وطفل في غرفة ديلوكس ابتداء من 60 دينارا لليلة يضاف للسعر 15% رسوم الخدمة، وسعار مميزة للشقق الفندقية الفاخرة بغرفة أوغرفتي نوم مع غرفة جلوس واسعة، وبوفيه الغداء الغني في مطعم فليفرز.

وبوفيه العشاء المميز مع أنغام الموسيقى الشرقية الحية في خيمة سفير الفنطاس الملكية في حديقة الشاطئ، مع قائمة طعام جديدة في مطعم الروشنة للمأكولات الكويتية التقليدية، والدخول المجاني لحوض السباحة، الجيم، ركن الألعاب للصغار في حديقة الشاطئ، كرة القدم العشبية وكرة الطائرة الشاطئية، بالإضافة الى توافر خيم خاصة منفردة عصرية ومكيفة، وتوافر الشيشة بأنواع ونكهات مميزة (ميدوس وتقليدية)، أما عشاق المأكولات الكويتية فيمكنهم الاستمتاع بتجربة فريدة في مطعم الروشنة الذي يقدم قائمة طعام جديدة من ألذ الأطباق الكويتية التقليدية ذات المذاق المميز بأجواء ساحرة وديكورات مبهرة بمزيج من الماضي والحاضر على أنغام الموسيقى الكويتية.

في مطعم فليفرز، الأمر الذي يتيح لأفراد العائلة فرصة الاستمتاع بالإجازة الصيفية والترفيه عن أنفسهم في بيئة مريحة وفاخرة.

ويمكن لأفراد الأسرة والضيوف الاستمتاع بوقتهم في خيمة سفير الفنطاس الملكية في حديقة شاطئ الفندق الذي تحيط به مساحات خضراء واسعة، حيث يوفر لهم فرصة الاسترخاء والتلذذ بتناول المأكولات الخفيفة مع نفحات الشيشة المنوعة في قلب المناظر الطبيعية مع إطلالة البحر الساحر، بالإضافة للخيم الخاصة العصرية والمكيفة في حين أن الأحبة الصغار يمكنهم الاستمتاع بوقتهم مع العديد من الأنشطة الترفيهية المتنوعة بطريقة آمنة وممتعة في ركن الحديقة والخيمة الملكية لجميع أفراد العائلة.