استمرارا لعادته السنوية، يسر بنك الخليج أن يعلن عن احتفاله بالقرقيعان مع أطفال الكويت.

وقد أقيمت غالبية الاحتفالات بالتعاون مع الجمعية الكويتية لرعاية الأطفال في المستشفيات (KACCH)، بهدف إدخال البهجة والسعادة إلى نفوس الأطفال الذين يخضعون للعلاج في المستشفيات وكذلك نفوس أولياء أمورهم وعائلاتهم.

وتطوع فريق عمل بنك الخليج مؤخرا لإجراء زيارات لسبعة مستشفيات على مدى أسبوع كامل، وذلك للاحتفال بالقرقيعان مع الأطفال المرضى، الذين استمتعوا أيضا بفقرات الرسم على الوجه، والنقش بالحناء، وتجديل الشعر وغيرها من الأنشطة التي تهدف نحو دعم هؤلاء الأطفال وعائلاتهم معنويا.

كما قام البنك بتوزيع أكياس القرقيعان التي تحتوي على الحلوى وكتب التلوين والأورغامي في العديد من المؤسسات الكويتية من بينها قصر نايف ومعهد دسمان للسكرى ومدرسة التربية النموذجية ومركز الكويت للصحة النفسية.

وقد بدأت الأنشطة الرمضانية الأخرى التي تبناها البنك خلال الشهر الفضيل بتوزيع صناديق الطعام على الأسر المحتاجة بالتعاون مع سيفكو، وبنك الطعام الكويتي وبرنامج خدمة المجتمع التابع للوياك، ثم رعاية بطولة كرة القدم النسائية، التي تهدف إلى تشجيع المرأة على اتباع أسلوب حياة نشط وصحي من خلال بطولة رياضية هادفة.

كما قام البنك مؤخرا بإطلاق إعلان تلفزيوني خاص بشهر رمضان المبارك ألقى من خلاله الضوء على مبادئ صلة الرحم والعطاء.

وتعكس إستراتيجية المسؤولية الاجتماعية التي يتبناها بنك الخليج حرصه على تعزيز مكانته كجزء من نسيج المجتمع الكويتي، واهتمام البنك بالأنشطة الاجتماعية والإنسانية التي تعبر عن روح المشاركة والتواصل مع جميع شرائح المجتمع.