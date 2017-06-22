لميس بلال

برعاية كريمة وتشريف الشيخ دعيج الخليفة وحضور الفنانة المتألقة ديانا كرزون، وعدد من كبار الشخصيات والمؤثرات في وسائل التواصل الاجتماعي في الكويت افتتح مؤخرا معرض عرس الأحلام في فندق سيمفوني ستايل الكويت. «شاركتم فأبدعتم وأسعدتم، شكرا من القلب لكونكم شركاؤنا في النجاح»، بهذه الكلمات شكرت إدارة فندق سيمفوني ستايل جميع من ساهم في إنجاح معرض عرس الأحلام السنوي الذي ينظمه الفندق سنويا وأعلنت عن اختتام فعاليات معرض عرس الأحلام من فندق سيمفوني ستايل الكويت وكان المعرض قد افتتح الخميس 15 يونيو2017 برعاية الشيخ دعيج الخليفة وحضور الفنانة ديانا كرزون، وعدد من المؤثرات في وسائل التواصل الاجتماعي مثل «زينب العلي، سينيوريتا، خولة الحساوي والمسشتار نجلاء النقي، ذكريات الشمري» وغيرهن من كبار الشخصيات، والفنانين وعدد كبير من الحضور المهتمين في الأعراس، وشارك بالمعرض الذي كان برعاية حصرية من مركز تيجان الدولي لطب الأسنان نخبة من المبدعين في مجال صناعة الأفراح ومستلزماتها الأفخر في الكويت وتشريف الفنان أنور الشامي تلبية لدعوة خاصة من شركة «مناسبة» الخاصة بتنظيم الاحتفالات والداعمة للمعرض.

وبدأت قصة ألف ليلة وليلة بقص شريط الاحتفال على روائح البخور والعنبر والعود وموسيقى الزفات التقليدية التي ملأت قاعتي ابريز وبريسم الفاخرتين والمزينتين بأجمل اللوحات الفنية التي رسمتها الكوش الفاخرة لكل من المصمم عمر الريس، عمار حدادة، أحمد الساعدي، أحمد البكر، أحمد دياب، فاطمة البناي وزاد من جمال المعرض التنسيق المميز لركن يلوة بنت الأصايل التي اسعدت الحضور بعرض مباشر لليلوة التقليدية.

أما الإضاءات الخاصة بالأعراس وهندسة الصوت فأبدع بها كل من سالم ساوند، الساعدي وشركة الليلك داخل القاعة وعلى مبنى الفندق الخارجي.

وخطفت فساتين العرائس الخاصة برشا شيك بتوقيع المبدعة رشا الحافظ ومجموعة أزياء ليونيس الخاصة بالمصمم الفنان ايلي ابي مراد، ومجموعة أزياء معرفي للعرائس وفساتين ليجدنا برايدل أنظار كل الحضور، وشكرت إدارة فندق سيمفوني ستايل كل من شارك في إنجاح وتقديم الدعم أو الحضور إلى المعرض، وصرحت مديرة إدارة التسويق والعلاقات العامة في الفندق، معقبة على المعرض قائلة: «عشنا 3 ليال كانت أجمل من ألف ليلة وليلة، حاولنا فيها تحقيق حلم كل مقبلة على الزواج بأن تلتقي بأهم وأشهر المبدعين في عالم صناعة الأفراح في مكان واحد.

وسررنا أن نكون المنظمين لهذه الفعالية الراقية والسباقة في عالم الفنادق وأن تكون قاعاتنا ابريز وبريسم المتألقتان هما المحتضنتين لهذه الفعالية التي تقام للسنة الثانية على التوالي، بحمد الله وفضله وجهود الإخوة والأخوات الداعمين والمشاركين معنا، تميزنا بلمساتنا الخاصة التي نشتهر بها في فندق سيمفوني ستايل الكويت، وبالتحديد كون قاعاتنا من أهم الوجهات والاختيار الأول والأكثر أناقة لكل عروس لليلة العمر».