استكمالا لبرنامجه الاجتماعي المليء بالنشاطات الخيرية خلال شهر رمضان المبارك وفي مقدمتها وجبات «إفطار صائم» التي قدمها البنك مع بداية شهر رمضان المبارك، قام البنك الأهلي المتحد مؤخرا بتوزيع وجبات السحور على المصلين خلال صلاة القيام بمختلف المساجد في الكويت.

وقام فريق تطوعي من البنك بتوزيع أكثر من 2000 وجبة سحور على مدار 5 أيام في عدد من المساجد بهدف مشاركة المصلين لحظاتهم المميزة بين يدي الرحمن في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

وقال البنك في بيان صحافي «إن توزيع وجبات السحور على المصلين في المساجد يأتي انطلاقا من إدراك البنك لأهمية قيام الليل خلال الأيام العشرة الأواخر ومن رغبته بالوقوف إلى جانب المصلين، مضيفا «تهدف مبادرة البنك إلى التواصل مع كافة أفراد المجتمع خلال الشهر الفضيل وذلك لتفعيل روح المشاركة والعطاء ومساعدة الآخرين، وذلك انطلاقا من استراتيجية البنك الرامية إلى المشاركة في تعزيز التعاون والتكاتف المجتمعي».