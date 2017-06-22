تشكل عطلة عيد الفطر السعيد مناسبة ملائمة للابتعاد عن ضغوط الحياة اليومية والتمتع بالاقامة في رحاب فندق ومنتجع جميرا شاطئ المسيلة، الوجهة الفندقية الأكثر فخامة في الكويت.

ويعد الفندق الوجهة الأفضل بالنسبة للعائلات والأصدقاء على اختلاف أعمارهم، حيث يوفر باقة واسعة من العروض التي تضمن حصولهم على أرقى مستويات الترفيه خلال عطلة العيد، اذ يمكن للضيوف التنعم بالراحة والاسترخاء التي ينشدونها، أو المشاركة في أنشطة مفعمة بالحيوية، أو تناول تشكيلة متنوعة من أشهى الأطباق ضمن مطاعم الفندق السبعة.

ويتيح الفندق لضيوفه الراغبين في ممارسة أنشطة ممتعة والتغلب على حرارة الصيف الفرصة لقضاء أوقات حافلة بالمرح على الشاطئ، بما في ذلك خوض رحلة مشوقة بين أمواج الخليج الهادئة على متن الدراجات المائية السريعة، أو اصطحاب العائلة والمشاركة في ركوب قارب الموزة العملاق القابل للنفخ ومعرفة من يستطيع الثبات عليه لأطول فترة ممكنة قبل السقوط في المياه.

ويمكن للضيوف أيضا زيادة المرح والتشويق خلال عطلة العيد الى أعلى مستوياتها من خلال ممارسة رياضة التزلج الهوائي بالمظلات.

ويشكل الضيوف الصغار أيضا محور اهتمام فريق عمل فندق ومنتجع جميرا شاطئ المسيلة، حيث سيوفر موظفو نادي السندباد للأطفال باقة متنوعة من الفعاليات الترفيهية للصغار التي تشمل الأنشطة الفنية والحرف اليدوية ومنطقة واسعة للعب، ما يتيح للاهالي الاستمتاع بوقتهم الخاص.

بينما يحظى اليافعون بركن مخصص لهم في عطلة العيد من خلال نادي اليافعين الذي يقدم مجموعة من منصات اللعب وصالة عرض سينمائي خاصة.

وانتقالا الى رحلة الطعم الفريد في الفندق، يقدم فريق الطهاة المتمرس في مطعم غاردن كافيه وجبات برانش خاصة بالعيد السعيد، والتي تضم تشكيلة متنوعة من أشهى الأطباق العالمية، الى جانب غرفة الشوكولاتة والحلوى والتي تقدم 55 نوعا مختلفا من الشوكولاتة اللذيذة، بما في ذلك اطارات صور مصنوعة من الشوكولاتة القابلة للأكل، ومجموعة واسعة من الحلوى مثل أم علي وغيرها من الحلويات التي ترضي أذواق جميع محبي الحلوى.

وللباحثين عن الراحة والاستجمام، يقدم منتجع تاليس سبا بدوره مجموعة من العروض الخاصة بالعيد مع عدد من العلاجات المنعشة للديتوكس من علامة آن سيمونين الباريسية.

كما يمكن للضيوف تجربة علاج كريوليبوليس لتجربة علاج الجسم لـ«كريو تايم فريز» لتجديد نضارة بشرة الوجه.

ومع هذه المجموعة الواسعة والمميزة من العروض، يعد فندق ومنتجع جميرا شاطئ المسيلة ضيوفه بقضاء عطلة لا تنسى خلال عيد الفطر السعيد.