بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، يقدم فندق ومركز مؤتمرات ميلينيوم الكويت عروضا متميزة على الغرف، بالإضافة إلى بوفيه غداء العيد في مطعم لمار العالمي، كما يقيم الفندق في هذه المناسبة العديد من الأنشطة الحيوية التي ترسم بهجة العيد على وجوه الأطفال وتتيح للضيوف الاستمتاع بأرقى ضيافة في هذا الموسم.

ويقدم فندق ومركز مؤتمرات ميلينيوم الكويت في هذه المناسبة برانش غداء خلال أيام عيد الفطر السعيد في مطعم لمار العالمي، يضم مجموعة كبيرة من الأطباق المتميزة والمأكولات البحرية والمشويات بأنواعها، إلى جانب أشهر المقبلات وأشهى الحلويات بين الساعة 12:30 ظهرا و3:30 عصرا، ومن أجل الصغار ستكون هناك الكثير من الأنشطة بانتظارهم مثل الرسم على الوجوه وتلوين الشعر وفقرة الرقص مع الشخصيات الكرتونية وألعاب الخفة، بالإضافة إلى الأنشطة اليدوية والتلوين وغيرها.

وبهذه المناسبة، يقول مدير عام مجموعة فنادق ميلينيوم أند كوبثورن ـ الكويت داني صالح «نود أن نهنئ جميع ضيوفنا ونتمنى لهم عيدا سعيدا ومباركا.

ويسعدنا استضافة النزلاء ليستمتعوا بهذه الأوقات السعيدة والمميزة، ونتطلع للترحيب بجميع الضيوف على أمل أن يستمتعوا بما نقدمه من أروع المرافق والعروض».

ويحتل فندق ومركز مؤتمرات ميلينيوم الكويت موقعا استراتيجيا ومرموقا في منطقة السالمية، بالقرب من أكبر مراكز التسوق والترفيه والمطاعم في الكويت، وهو يعد من أرقى الفنادق لخدمة رجال الأعمال والسياح من فئة الخمسة نجوم، والأعلى مستوى في إقامة المؤتمرات والمعارض التجارية وبقدرات استيعابية متفاوتة.

كما يوفر ميلينيوم 295 غرفة وجناحا فاخرا مجهزة بأحدث التقنيات التكنولوجية، التي تشمل خدمة إنترنت الواي فاي المجانية بسرعة فائقة، مع خدمات إضافية ووسائل الراحة الممتازة، بالإضافة إلى ناد صحي بأجهزة فريدة، ومسبح خارجي وساونا وغرف البخار وسبا، إلى جانب مطعم لمار العالمي ونارا لاونج وذا لايبراري كافيه لضمان أسعد الأوقات.