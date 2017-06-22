من مواقعها المميزة في قلب الكويت، يقدم كل من فندق «جي دبليو ماريوت» مدينة الكويت، وفندق «كورت يارد ماريوت» الكويت و«ريزيدانس إن ماريوت» الكويت باقات متميزة خاصة بالمواطنين والمقيمين، والأسر الزائرة من دول مجلس التعاون الخليجي طيلة أيام عيد الفطر المبارك، وتشمل العروض خصومات على الغرف، بالإضافة إلى تشكيلة من الأطباق المتنوعة في جميع المطاعم.

ويشمل عرض الغرف بوفيهات إفطار لذيذة ومختارة من أشهى الأصناف العالمية على قائمة مطعم «أتريوم» الشهير بفندق «كورت يارد ماريوت»، كما يضم الفندق العديد من المطاعم منها «سول آند سبايس» والذي يقدم مزيجا رائعا من التوابل الهندية المحضرة بشكل عصري وقائمة طعام واسعة من الأطباق الهندية الأصيلة، إضافة إلى المطعم الياباني «سوشي» والذي يقدم ألذ وأجود أنواع السوشي، الساشيمي والعديد من الأطباق الشهيرة.

ويمكن للنزلاء في «جي دبليو ماريوت» الخمس نجوم التمتع بأطباق فاخرة بأشهر مطعم ستيك بالكويت «تراس جريل» والذي يقدم أشهى وأفخر لحوم الأنغوس الأميركية ولحوم واغيو اللذيذة، إلى جانب المأكولات البحرية الطازجة.

بالإضافة إلى أطباق شهية بالمطعم الياباني «كي». كما يمكن الإستمتاع ببوفيهات غنية بمطعم «كروس رودز»، بالإضافة إلى مطبخ مفتوح وأركان طهي مباشرة كفرن البيتزا لتحـضير أشهى وأطيب أنواع البيتزا مباشرة حسب رغبة الضيف، فرن التندوري لتحضير المأكولات الهندية.

أما ضيوف فندق «ريزيدانس إن ماريوت» الكويت فيمكنهم التمتع بشقق الفندق العائلية الشاسعة والمجهزة بكل مستلزمات الإقامة الطويلة.

وعن هذه العروض، يقول جورج عون، المدير العام لفنادق ماريوت الكويت «يعتبر العيد الوقت الأنسب للاحتفال وقضاء أوقات مميزة برفقة العائلة والأصدقاء، لذلك يسعدنا أن نقدم لضيوفنا الكرام باقة من العروض الخاصة لنشاركهم فرحتهم بهذه المناسبة الخاصة، كما اتقدم بالنيابة عن جميع موظفي فنادق ماريوت الكويت، بالتهنئة للجميع متمنين لهم قضاء عيد فطر سعيد ومبارك».