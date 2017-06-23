ضمن فعاليات وأنشطة برنامجه الرائد للمسؤولية الاجتماعية في الشهر الفضيل، اختتم بنك الكويت الدولي مسابقته السنوية لحفظ وتجويد القرآن الكريم، التي نظمها بالتزامن مع شهر رمضان المبارك لموظفيه وأبنائهم وأبناء عملائه.

وأقيم حفل التكريم برعاية وحضور رئيس مجلس الإدارة، الشيخ محمد جراح الصباح، والرئيس التنفيذي بالوكالة ونائب الرئيس التنفيذي، محمد سعيد السقا.

وبهذه المناسبة، أكد مدير وحدة الاتصال المؤسسي في البنك، نواف ناجيا: أن مسابقة هذا العام، والتي أقيمت تحت شعار «خيركم من تعلم القرآن وعلمه» في المقر الرئيسي للبنك، قد شهدت إقبالا كبيرا مقارنة بالسنوات الماضية، حيث أظهر الكثير من المشاركين القدرة الرائعة على المنافسة، إلا أنه في النهاية تمكن الأكثر حفظا وتجويدا لكتاب الله عز وجل من الوصول للنهائيات والترشح للفوز بالجوائز التي رصدها البنك والتي يصل مجموع قيمتها إلى 6.000 دينار كويتي.

مشيرا إلى أن «الدولي» كان صاحب السبق في العناية بالقرآن الكريم ونشر الثقافة الإسلامية، وذلك نابع من رسالته في خدمة المجتمع ويجسد أهدافه في تشجيع الناشئة على حفظ القرآن الكريم، ليكونوا بذرة طيبة في مجتمعهم فيقوموا بواجبهم تجاه دينهم ووطنهم.

وقدم ناجيا التهنئة إلى الفائزين، وقال إن القرآن الكريم كلام الله تعالى، وحبله المتين، وصراطه المستقيم، من تمسك به اهتدى، ومن أعرض عنه ضل وهوى. وإن من النعم التي أنعم الله بها علينا ما نشاهده اليوم في حفل تكريم الفائزين بمسابقة الدولي للقرآن الكريم، الذين حفظوا كتاب الله فاستنارت قلوبهم، مؤكدا أن البنك حريص على تنظيم هذه المسابقة في شهر رمضان المبارك من كل عام.