قامت زين، الشركة الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة في الكويت، بمشاركة المصلين في مجموعة من كبرى مساجد الكويت الأجواء الروحانية في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، ضمن حملتها الرمضانية «زين الشهور»، وذلك من خلال المساهمة في تسهيل احتياجاتهم وتوفير مستلزماتهم في ليلة السابع والعشرين من رمضان.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن هذه المبادرة السنوية تأتي ضمن حملتها الرمضانية «زين الشهور» التي تختتمها الشركة في العشر الأواخر من الشهر المبارك من كل عام، حيث حرصت الشركة على توفير الراحة للمصلين خلال فترة صلاة القيام في ليلة الـ 27 من رمضان من خلال تقديم الهدايا الرمضانية على رواد مختلف المساجد وعلى رأسها مسجد جابر العلي في منطقة الشهداء.

وبينت «زين» أن فريقها التطوعي قام بتوزيع المستلزمات الأساسية لرواد المساجد خلال صلاة القيام المتمثلة في كراسي الصلاة لغير القادرين على السجود من كبار السن وغيرهم، بالإضافة الى توفير المرطبات والوجبات الخفيفة كرغبة من الشركة لتوفير سبل الراحة على المصلين وتلطيف أجواء الصيف الحارة عليهم أثناء صلاة القيام.

وشهدت حملة «زين» الرمضانية لهذا العام حزمة كبيرة من المبادرات والفعاليات الاجتماعية والخيرية، والتي غطت الشركة من خلالها مختلف الأنشطة الخيرية والاجتماعية والتطوعية، بالإضافة لمبادرة توزيع المؤن الغذائية (ماجلة رمضان) على الأسر المتعففة داخل الكويت بالتعاون مع العديد من الجهات الخيرية، بالإضافة إلى صالات إفطار الصائم في مناطق مختلفة في الكويت، بالإضافة لزيارة دور الرعاية الاجتماعية والمستشفيات وتنظيم حفل نادي الأمل للأطفال من مرضى السرطان وغيرها.

وأوضحت الشركة أن مبادرة إفطار الصائم تعتبر رافدا أساسيا في برنامجها الرمضاني السنوي الذي يأتي تحت مظلة استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة، والذي تضعها في مقدمة الشركات الوطنية الرائدة التي تفعل جهودها في المجالات الخيرية والتطوعية.