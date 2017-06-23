تقديرا لهم ولجهودهم الدائمة في تغطية نشاطات الفندق وعروضه، أقام فندق هوليداي إن الكويت ـ السالمية غبقته الرمضانية السنوية على شرف الإعلاميين والصحافيين بالإضافة إلى مجموعة من عملاء الفندق من شركات ومؤسسات مختلفة تقديرا لهم على الثقة التي منحوها للفندق من خلال التعاون والتعامل المستمر خلال السنوات الماضية.

وكان في استقبال المدعوين فور وصولهم طاقم إدارة الفندق وعلى رأسهم مدير عام الفندق منجد صالحة الذي رحب بالحضور وهنأهم بشهر رمضان المبارك شاكرا لهم دعمهم الدائم للفندق متمنيا للجميع قضاء وقت ممتع.

وشهدت الأمسية العديد من الفقرات الترفيهية المتنوعة والتي عكست الاحتفالات التقليدية خلال شهر رمضان التي أضفت جوا من المتعة والمرح على جميع الحاضرين وعلى أنغام الموسيقى الشرقية، استمتع الحضور بمأدبة طعام شهية حيث أعد طاقم طهاة الفندق بوفيه يرضي جميع الأذواق، حيث السلطات بأنواعها والمقبلات الباردة والساخنة، والعديد من الأكلات العربية واليابانية والصينية واللبنانية والغربية وألذ أصناف الحلويات والفاكهة الطازجة، إضافة إلى استمتاع الضيوف بخدمة الطهي الحي المتنوع الذي نال اعجاب الجميع بروعة التحضير والتقديم.

كما تخللت الحفل سحوبات على العديد من الهدايا القيمة التي اشتملت على تذاكر سفر مقدمة من طيران الملكية الأردنية بالإضافة إلى قسائم قيمة مقدمة من عيادة سما لطب الأسنان ومستشفى طيبة والعديد من الأجهزة الإلكترونية الحديثة، كما قدمت شركة ستاركو قسائم خصومات على تشكيلة من الماركات الشهيرة كإيدن بارك، يونايتد كلرز أوف بنتون، يو أس بولو، جيري ويبر، سيفن وووز.

بحلة جديدة رمضانية ساحرة يستقبل فندق هوليداي إن ضيوفه الكرام في هذا الشهر الفضيل مقدما لهم أرقى أصول الضيافة العربية.