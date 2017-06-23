في اطار مسؤوليتها الاجتماعية والتزامها بخدمة المجتمع والاهتمام بدعم ابناء الكويت من ذوي الاحتياجات الخاصة، قامت شركة معرض الكويت الدولي بمشاركة اطفال مركز الخرافي لأنشطة الأطفال المعاقين - أحد مشاريع مؤسسة سند الطفل المعاق الكويتية - احتفالاته بمهرجان القرقيعان في شهر رمضان الفضيل والتي اقامها بمقره في منطقة مبارك العبدالله بمشرف.

وفي هذا السياق، قال مدير العلاقات العامة في الشركة ضاري العيبان: ان شركة معرض الكويت الدولي وإيمانا منها بأهمية المشاركة في تعزيز روح الولاء والانتماء لهذا الوطن المعطاء، وانطلاقا من دورها في تنمية الشعور بالمسؤولية الاجتماعية، ومشاركة منها لأطفال المركز احتفالاتهم بالقرقيعان قامت بتقديم قطار المعارض بسعة (40) راكبا ليأخذهم في جولات ميدانية ضمن اجواء عائلية مفعمة بالمرح والاهازيج والاغاني الكويتية الرمضانية الشعبية لتعزيز ودعم رسالة المركز في دمج الاطفال ذوي الاعاقة في مجتمعهم بالتفاعل الاجتماعي بين جميع ابنائه وبكل اطيافه ضمن بيئة اجتماعية آمنة متخصصة وسليمة.

كما شدد العيبان على حرص شركة معرض الكويت الدولي على تقديم الدعم اللازم للمركز فنيا ومعنويا وتقنيا من خلال تقديمها للبوثات ومنصات العرض الخاصة للمشاركين والداعمين من مؤسسات لهذا المهرجان مجانا بالإشراف على نقلها وتركيبها فنيا وتقنيا.

واستطرد العيبان بأن هذه المناسبة تأتي مساهمة من شركة معرض الكويت الدولي كاحدى الجهات الراعية لاحتفال مركز الخرافي لأنشطة الأطفال المعاقين بالقرقيعان، حيث اشتمل الحفل على العديد من الأنشطة والفعاليات والمسابقات لأطفال المركز وأهاليهم، مما ساهم في رسم البهجة والفرح والسرور على وجوه الأطفال من ذوي الإعاقة وذويهم. واختتم العيبان حديثه مؤكدا على ان الشركة كعادتها لن تدخر وسعا من أجل المشاركة في تنظيم أنشطة او دعم فعاليات اجتماعية أخرى إسهاما منها في تنمية هذا الجانب تجاه مجتمعنا ووطنا المعطاء الكويت، لما فيه من تجسيد للتلاحم الوطني بين جميع شرائح وفئات المجتمع الكويتي وما تحمله من معان عميقة تتجدد فيها عهود الوفاء والتآلف والعزيمة على استكمال مسيرة النهضة الشاملة، تحت راية صاحب السمو الأمير وقائد مسيرة العمل الإنساني الشيخ صباح الأحمد، حفظه الله ورعاه.