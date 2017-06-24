احتفل الحرفيون في الكويت يوم 10 يونيو باليوم العالمي الثالث للحياكة (WWKIPD)، وذلك في بوليفارد مول - السالمية، نجحت منسقة الحفل بهارتي شوبرا بتنظيم حدث هذا العام حيث اجتمع حرفيون كبار وشباب من مختلف الجنسيات والعرقيات والخلفيات الاجتماعية لمشاركة محبتهم لهواية الحياكة والاستمتاع بمشاركة الأفكار بين بعضهم البعض وذلك في مكان عام أمام الجمهور.

وأكثر من 40 حرفيا قاموا بالحياكة والتطريز وعمل مشغولات الكروشيه واستمتعوا بغزل المنسوجات في احتفالية هذا العام، كذلك فقد تمت رعاية جوائز السحب لهذا العام من قبل (Needles and Yarn)، (Zephyr) و(Whiskers and Yarn) كذلك مشغولات يدوية حيكت من قبل السيدة - كيو، حيث تم الاستقبال والترحيب بالحرفيين بالهدايا المصنوعة يدويا وشعار رسمي من (WWKIPD) للاحتفال بهذا اليوم.

احتفالية اليوم العالمي للحياكة (WWKIPD) حدث فريد من نوعه لهذا النوع من الحرف في العالم، بدأ من قبل دانيال لاندز عام 2005 حيث يعتبر اليوم العالمي للحياكة فرصة رائعة لهواة الحياكة والغزل ولحرفيي الحياكة للاستمتاع بقضاء أوقات سعيدة برفقة بعضهم، كذلك فإن القيام بالغزل والحياكة في الأماكن العامة تجربة رائعة يمضيها الناس مع بعضهم، حيث يتبادلون الأفكار ويكونون صداقات جديدة.

وفي الكويت، هناك العديد من المجموعات الحرفية المختلفة التي لا تتفاعل مع بعضها البعض، وفي اليوم العالمي للحياكة يأتي حرفيو الحياكة ليجتمعوا في مكان واحد مما يجعل من الصعب تفويت مثل هذا التجمع الرائع.

تعلم فن الحياكة وعمل مشغولات الكروشيه أمر ممتع ويعزز الإبداع ويعتبر مفيدا جدا للأطفال من عدة نواحي، حيث يؤكد العديد من المعلمين والأطباء بأن الأطفال يظهرون تحسنا في التنسيق الحركي الدقيق والقراءة والرياضيات والاستيعاب والتفكير التحليلي وحل المشكلات، كما أن الحياكة يمكنها تهدئة جسمك، حيث ثبت علميا أن الحياكة وعمل الكروشيه تحسن أعراض الاكتئاب، والقلق، والأرق، والتهاب المفاصل الروماتيزمية والعديد من الأمراض العقلية والجسدية.

ويأمل الحرفيون جذب جمهور أكبر من عشاق الحياكة وعمل المنسوجات العام المقبل ودعوة حرفيين جدد للانضمام إلى المجموعة في فيسبوك ورافيلري (Kuwait Crafters).