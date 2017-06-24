أذهلي من حولك خلال موسم الأعياد مع تشكيلة العيد من «آيكونيك» خيارك الأمثل لإضفاء لمسة من التألق، تميزي بأبرز قطع التشكيلة من الفساتين الطويلة الجذابة وفساتين السهرة والأطقم الرائعة والبلوزات الفضفاضة.

وإذا لم تكوني من محبي الترتر البراق يمكنك اختيار إطلالة شرقية بالنقوش الآسيوية والأزهار مع لمسة معدنية فريدة، أو أضيفي طابعا استوائيا لإطلالتك في هذا الموسم مع الفساتين الطويلة بنقوش الأزهار الصيفية أو الرسومات القبلية بدرجات ألوان الصيف الزاهية، ارجعي بالزمن إلى العصر الفيكتوري مع أزياء بقصات رسمية وطابع أنثوي، مزينة بالمجوهرات، للمسة من الأناقة والفخامة التي تلائم الحفلات والأمسيات الساهرة مع الأهل والأصدقاء، وابتعدي عن المألوف وانطلقي إلى عالم التألق مع تشكيلة تجسد الموضة الجريئة عبر تفاصيل الإضافات المعدنية وخامات اللوريكس البراق ونقوش الزواحف.

وللرجال تقدم تشكيلة آيكونيك لموسم العيد تصاميم مبهرة، وسترات رسمية مع قمصان تي شيرت برسومات مطبوعة وبنطلونات رسمية بقصات ضيقة لإطلالة أنيقة جاهزة للاحتفال في أي وقت.

توجهوا إلى «آيكونيك» واقتنوا أروع تصاميم موسم العيد لهذا العام، وذلك في مجمع «الأفنيوز» بالطابق الأول، و«السلام مول» في السالمية و«سما مول» في الفنطاس.