لشهرتها ومتابعتها لخطوط الموضة العالمية في عالم الساعات الفاخرة، تقدم ايجنر تحديثا منعشا لمجموعتها بإطلاق مجموعة من الساعات والإكسسوارات التي تحتفل بروح العطاء خلال الشهر الكريم.

وتسلط مجموعة الأزياء العصرية الضوء على التصاميم والتقنيات والمواد التي تترجم الرقي والأناقة، وقد رسمت ألوان نابضة بالحياة خيال الدار مع الساعات التي تتميز بأقراص جميلة مشعة من اللؤلؤ باللون الأحمر والأخضر والأزرق، تتبع حدوة ايجنر الأسطورية خط المجوهرات بتمثيلها الإبداعي والأنيق.

في واحدة من أبرز قطع المجوهرات، تخضع الدائرة الذهبية الكلاسيكية لتحول ثلاثي الأبعاد، لوالبية رقيقة جميلة من الذهب منمقة بالحجارة البيضاء الجميلة التي تمنح المجوهرات سحرا لا لبس فيه.

تم تصميمها بدقة لتعكس جوهر الموسم، تعرض أحدث مجموعة من ايجنر الدقة الألمانية المتفوقة مع لمسات معاصرة من حرفية توسكان.

خلال فترة العيد، استكشفوا مجموعة رائعة من الساعات والإكسسوارات من ايجنر للعثور على هدية مثالية لأحبائكم.