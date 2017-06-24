تزامنا مع حلول عيد الفطر السعيد وموسم العطلات في المنطقة، أعلنت مجموعة فنادق جميرا عن إطلاق مجموعة من العروض المتميزة للعطلات التي تستهدف السياح من المنطقة وخصوصا من الكويت، وتشمل عددا من الفنادق والمنتجعات السياحية التابعة للمجموعة والمنتشرة في مختلف أنحاء العالم.

ويبدأ موسم العطلات الصيفية في الكويت انطلاقا من عطلة عيد الفطر السعيد وحتى منتصف سبتمبر المقبل مع نهاية إجازة عيد الأضحى المبارك، ومن المتوقع أن يبدأ توافد الأسر والسياح الكويتيين إلى عدد من الوجهات العالمية كالمملكة المتحدة وجزر المالديف وألمانيا وتركيا ودولة الإمارات العربية المتحدة التي تشكل أبرز الوجهات الجاذبة للسياحة من الكويت، بالإضافة إلى غيرها من الوجهات المميزة في أوروبا وآسيا.

وتشمل العروض التي تطلقها مجموعة جميرا خلال موسم العطلات الصيفية خصومات قيمة للضيوف من الكويت في منتجعات وفنادق جميرا في الإمارات العربية المتحدة في كل من أبوظبي ودبي بالإضافة إلى جزر المالديف، وباقات خاصة للإقامة في فنادق جميرا في مدينة فرانكفورت الألمانية، ولندن في المملكة المتحدة واسطنبول في تركيا، ويمكن التعرف على تفاصيل هذه العروض من وكلاء السفر المحليين أو عن طريق الموقع الالكتروني.



وفي هذا الإطار، صرحت دوريس جريف، نائب أول رئيس العمليات- منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، مجموعة العمليات: «تشهد فنادقنا حول العالم بشكل عام والقارة الأوروبية بشكل خاص ارتفاعا في عدد الضيوف الكويتيين خلال موسم عطلة الصيف والأعياد، حيث تأتي الكويت ضمن أبرز ثلاث دول مصدرة للسياح إلى فنادقنا ومنتجعاتنا حول العالم على مدار العام، وذلك نتيجة حرصنا على تلبية توقعاتهم واحتياجاتهم وتقديم أفضل معايير الضيافة العربية في الوجهات العالمية المحببة لهم»، وأضاف «تحضيرا لهذا الموسم، أطلقنا مجموعة من العروض الترويجية التي تشمل عددا من فنادق المجموعة في كل من دبي، وأبوظبي، والمالديف، ولندن، وفرانكفورت، واسطنبول، وذلك لنوفر لضيوف فنادقنا تجربة لا مثيل لها تتكامل مع رحابة الغرف والتصاميم الأخاذة ومواقعها المميزة وتنوع مرافقها الترفيهية».

وسيحظى ضيوف فنادق ومنتجعات جميرا من المواطنين والمقيمين في الكويت بأسعار مخفضة على إقامتهم في فنادق المجموعة في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمالديف تبدأ من 850 درهما اماراتيا لليلة بالإضافة إلى فرصة الاستمتاع بالخدمات والمرافق التي توفرها الفنادق كحديقة وايلد وادي في دبي، والاستمتاع بوجبات مجانية في مطاعم مختارة بالإضافة إلى الأنشطة البحرية المميزة في المالديف.

وتقدم مجموعة جميرا خلال عروضها لموسم العطلات هذا الصيف تجربة إقامة مميزة في فندق جميرا فرانكفورت في ألمانيا، حيث تشمل الباقة التي تمتد من 27 يونيو حتى 7 يوليو إقامة مميزة في الفندق وتناول وجبة عشاء فاخرة في مطعم ماكس أون ون الذي يوفر أفخر الأطباق الألمانية بلمسة عصرية، إضافة إلى وجبة الإفطار اليومية وفرصة الاستمتاع بمرافق الفندق المختلفة.



وتبدأ أسعار هذه الباقة من 1350 درهم اماراتي لليلة الواحدة في الغرفة المزدوجة.

وتوفر جميرا للسياح من الكويت خيارات متعددة للإقامة في العاصمة البريطانية لندن من خلال الفنادق التابعة للمجموعة، وتتيح شقق جروفنر هاوس الفندقية من جميرا ليفينج التي تجمع بين مزايا الشقق الفخمة وخدمات ومرافق فنادق خمس نجوم في وسط لندن، خصومات تصل إلى 10% على أسعار الغرف، كما يقدم فندق جميرا لاوندز، الذي يعتبر ملاذا عصريا وسط مساحة شاسعة من الهدوء والصفاء، فرصة الاسترخاء للضيوف من خلال خدمات السبا التي يقدمها للضيوف بأسعار خاصة.



ويتيح فندق جميرا كارلتون تاور لندن الذي يمتاز بمجموعة متميزة من المرافق ووسائل الراحة التي تجعله منارة الأناقة والتطور البريطاني.