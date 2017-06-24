تنطلق الدورة العاشرة لاحتفالات «العيد في دبي»، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري، في أول أيام عيد الفطر السعيد وتستمر على مدى أيام العيد تحت شعار «العيد في دبي..احتفال يجمعنا».

ويشمل جدول فعالياتها الكثير من الفعاليات والأنشطة المتنوّعة، والعروض الحصرية الترفيهية لشخصيات كرتونية عالمية، إضافة إلى الحفلات الغنائية والموسيقية، وعالم مدهش، وكذلك العروض الترويجية والجوائز القيّمة بما يرسخ من مكانة دبي كوجهة سياحية مميّزة ومفضّلة خلال إجازة عيد الفطر السعيد.

وبإمكان زوّار دبي الراغبين في قضاء أوقات أطول لما بعد عطلة العيد الاستمتاع بمفاجآت صيف دبي التي تنطلق في الأول من يوليو وتستمر حتى 12 أغسطس، وتضم مجموعة كبيرة من العروض الترويجية والفعاليات الترفيهية التي تناسب مختلف أفراد العائلة.

وقال سعيد الفلاسي، مدير تنفيذي إدارة التجزئة والشراكات الإستراتيجية في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «تعتبر احتفالات العيد في دبي من الأحداث المهمّة التي تعزّز من مكانة دبي كوجهة مفضّلة لقضاء إجازة العيد فيها، وذلك لما تزخر به من خيارات متعدّدة للزوّار، سواء كانت فعاليات ترفيهية، أو عروضا ترويجية، فيما تزخر مراكز التسوق بمجموعة من الأنشطة والفعاليات الممتعة لتتيح لهم قضاء أجمل الأوقات.

وتشمل فعاليات «العيد في دبي- عيد الفطر2017» الفعاليات التالية:

عروض الألعاب النارية، ثاني أيام العيد 11 مساءً، دبي فستيفال سيتي، كما سيستمتع الزوار من العائلات والأطفال بأجواء احتفالية رائعة للعيد في عالم مدهش، وتحفل هذه الوجهة الترفيهية العائلية بالعديد من العروض الترفيهية المتميزة والكرنفالات أيام عيد الفطر المبارك.

كما يحيي الفنان ماجد المهندس حفلة غنائية في سوق التنين بتاريخ 27 يونيو، وذلك في الساعة 7:30 مساء، ويمكن للجمهور الاستمتاع بأمسية رائعة مجاناً.

ولأن العيد مختلف ومتميز في الـ «سوق التنين 2»، سيتيح المجمّع الفرصة لعدد من المحظوظين بلقاء المهندس والتقاط صور فردية مع النجم المحبوب، كما سيتنسى لكل الحضور أن يشهدوا مقابلة خاصة معه مباشرة ًعلى المسرح، سيجيب من خلالها على أسئلة عديدة تتعلق به وبمشاريعه المستقبلية والكثير من المواضيع المستجدة.

ويحيي الفنان الإماراتي محمد الشحي حفلاً يوم 30 يونيو الجاري في «دبي أوبرا»، وكانت انطلاقة محمد الشحي في عالم الفن من رأس الخيمة من خلال أولى أغانيه الشعبية مثل «حيرتي» و«صمتي»، والتي لاقت رواجاً كبيراً في شتى أنحاء الوطن العربي، وسجلت قناته على اليوتيوب أكثر من 540,000 مشترك في سنة واحدة فقط.

إضافة إلى تمتعه بموهبة الغناء والصوت الجميل، يقوم الشحي بتلحين وتأليف معظم أغانيه بنفسه، إضافة الى تجربة تسوّق مشوّقة تنتظر المواطنين والمقيمين وزوّار دبي خلال موسم الصيف، حيث أطلقت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة ومجموعة مراكز التسوق في دبي حملة «تسوق. أدر الدولاب.اربح»، التي بدأت 16 يونيو وتستمر حتى عيد الفطر السعيد، لتمنح المتسوقين الفرصة لربح جوائز فورية تصل قيمتها إلى 250.000 درهم.

ويحصل المتسوق على قسيمة سحب عند الشراء بقيمة 200 درهم من أي من مراكز التسوق المشاركة، وسيتم اختيار 50 متسوقاً محظوظاً للمشاركة في دولاب الحظ الذي سيمنحهم الفرصة للفوز بجوائز فاخرة ونقدية تتراوح ما بين 2000 إلى 25000 درهم في أيام العيد الثلاثة في سيتي سنتر الشندغة، والواحة مول، و برجمان، وغيرها الكثير من الأنشطة والفعاليات الممتعة.