احتفالا بعيد الفطر المبارك، وإضفاء البهجة والسعادة في الكويت، سينظم سوق الكوت عددا من الفعاليات والأنشطة الترفيهية للأطفال والكبار على حد سواء، وأهم ما يميز أجواء المرح والتنافس لعبة «إنحش يالذيب»، بالإضافة الى ركن التصوير والعروض الترفيهية والمسابقات برفقة الشخصيات المحببة للأطفال، وذلك خلال الأيام الثلاثة لعيد الفطر المبارك هذا العام.

ويعرض سوق الكوت اللعبة الكويتية الجديدة «إنحش يالذيب» بمزيد من الابتكار، اذ تم اعادة تصميم لوح اللعبة ليغطي مساحة 12 مترا مربعا متيحا للاعبين فرصة المشاركة الفعلية ليكونوا جزءا من اللعبة عبر رمي النرد والتنقل بنفسهم عبر اللوح.

وتبدأ مسابقة «إنحش يالذيب» من الساعة 5 مساء حتى 9 مساء، وسيتم اختيار المتسابقين بأفضلية الوصول والتسجيل، وبنهاية كل مرحلة سيتم اختيار الفريق الرابح، ليصل عدد الفائزين خلال أيام العيد الثلاثة الى 30 فائزا سيحصلون على جوائز قيمة.

ويقدم سوق الكوت لزواره الذين قرروا قضاء اجازة العيد في الكويت، فرصة للسفر الافتراضي حول العالم من خلال ركن التصوير العالمي بخلفيات بعض أهم الوجهات السياحية العالمية - منها برج بيزا المائل، وبرج ايفل وغيرها، حيث يمكن للزوار اختيار الخلفية المناسبة لهم والاحتفاظ بالصورة المطبوعة كتذكار من سوق الكوت.

وكعادته خصص «الكوت» الحصة الأكبر من الأنشطة للصغار، اذ تتنوع النشاطات لتشمل عروضا ترفيهية ممتعة وعددا من الفعاليات والمسابقات برفقة الشخصيات المحببة للأطفال والدي جي، والتي تتيح للمشاركين فرصة الفوز بجوائز قيمة، كما سيتمكن زوار سوق الكوت من الاستمتاع بنشاطات الرسم على الوجه وغيرها من الفعاليات الترفيهية المشوقة.