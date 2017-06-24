عروض مذهلة بالإضافة إلى وسائل ترفيهية مختلفة ومفاجآت حصرية عند زيارة المول يومي الخميس 22 يونيو والجمعة 23 يونيو

بمناسبة احتفالات عيد الفطر، يقدم «المهلب مول» عروض «بلاك فرايدي» العالمية لأول مرة في الكويت يومي 22 و23 يونيو 2017، وستقام عروض «بلاك فرايدي» بجانب مهرجان التسوق الضخم الذي أطلق في مايو والذي سيمتد إلى سبتمبر 2017.

ويأتي «بلاك فرايدي» بعروض حصرية ويتخلل هذا الحدث الفريد من نوعه عدد كبير من العروض والاحتفالات والجوائز، لمنح رواد المهلب مول فرصة الاستمتاع بالفعاليات الترفيهية والعروض الاستثنائية والخصومات غير المسبوقة على مشترياتك من أحد المحلات المشاركة، «توم تايلور»، «لحظة من فضلك»، و«بينيتون»، و«إنجلوت»، و«سكيتشرز»، و«موناليزا»، «كورسل» و«أنوتا».

وأملت مسؤول التسويق في شركة وفرة العقارية، شيخة الفضالة: «يوفر «المهلب مول» أجواء احتفالية للجميع في الأيام المقبلة احتفالا بالأعياد، ونتمنى أن نضفي البهجة والسعادة على الجميع ومساعدتهم في إيجاد الهدايا المناسبة للأهل والأحبة، والتزاما منا بتقديم المزيد من التنوع وتعزيز تجربة التسوق، سنطلق عروض «البلاك فرايدي» متزامنة مع مهرجان التسوق الضخم»، وأكدت الفضالة سعيهم المتواصل لتوفير تجربة استثنائية وفريدة من نوعها، ومنوهة بأنها تعتبر بمنزلة فرصة العمر ومتاحة لكل شخص في الكويت.

وأضافت أن فعالية «البلاك فرايدي» ستقام في الدور الأرضي بـ «المهلب مول» من الساعة 8 مساء حتى منتصف الليل، مبينة أنه سيتم الإعلان عن الفائز بالسحب الأول بمهرجان التسوق الضخم في يوم الخميس 22 يونيو، الساعة 9 مساء.

ويوفر «المهلب مول» للزوار فرصة واحدة للدخول في السحب، مقابل كل 10 د.ك ينفقونها خلال المهرجان، يتيح لهم الدخول تلقائيا في السحوبات الشهرية.

كما يقدم فرصا للفوز بسيارات «جيب رينجايد» و3 دراجات «فيسبا»، و15 تذكرة طيران وأحدث هواتف الآيفون وغيرها الكثير.