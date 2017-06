كشف «فندق وشقق دبليو الدوحة»، العلامة الأولى في قطر التي تستوحى من أسلوب الحياة الفاخر، عن إبرامه اتفاقية تعاون مشترك مع «فندق دبليو إسطنبول» تتيح لعشاق السفر قضاء أمتع الأوقات خلال الصيف.

وتنص الاتفاقية، التي حملت عنوانBe Our Guest, We’ve Got A Gift For You، على تقديم عرض حصري أمام العملاء للإقامة في كلتا الوجهتين بسعر الإقامة في فندق واحد، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بأرقى خدمات الضيافة التي تشتهر بها سلسة فنادق «دبليو» ضمن اثنين من أبرز الوجهات الواقعة تحت مظلتها الاستثمارية في كل من قطر وإسطنبول.

وتعتبر هذه الخطوة خيارا مثاليا لاختبار تجارب ثقافية جديدة ومتنوعة ضمن مدينتين توفران أرقى الخدمات من فئة 5 نجوم في موسم الصيف.

وسيتمكن الضيوف الذين يقيمون على الأقل لمدة 4 ليالي متواصلة في «فندق دبليو الدوحة» من تمديد إقامتهم على مدى ليلتين إضافيتين ضمن الوجهة التركية والعكس بالعكس، ويشتمل العرض تقديم وجبات الإفطار وخدمات الإنترنت ليكرس نفسه مبادرة مثالية للراغبين بقضاء عطلة نهاية الأسبوع في أبرز وجهات الضيافة المحلية أو اختبار تجربة ثقافية متميزة خارج البلاد.

ويستأثر «فندق دبليو الدوحة» بموقع استثنائي ضمن منطقة الخليج الغربي في الدوحة ليتيح ملاذا مدنيا هو الأمثل بالنسبة للمهتمين بالوصول إلى إحدى أهم وجهات التسوق والطعام والحياة الليلية في العاصمة القطرية.

ويحظى الفندق بفضاءات داخلية حيوية تساعد في تقديم مجموعة من الخدمات المتميزة، كما يوفر لعشاق المأكولات تجربة مبتكرة ضمن أفضل المطاعم مثل «سبايس ماركيت»، الحائز على العديد من الجوائز المرموقة بإشراف الطاهي المبدع جين جورجس ومطعم «بوبر مون»، إضافة إلى ركن المشروبات «وهم» وركن المشروبات «كريستال» اللذين يعتبران من أبرز الوجهات الليلية الأنيقة على امتداد الدوحة، كما يتضمن الفندق منتجع «بليس سبا» الصحي كخيار مثالي للباحثين عن العناية والدلال وتنشيط الجسم خلال العطلة.

أما بالنسبة للسياح الشغوفين بالاطلاع على الثقافة الفنية القطرية التي تتميز بغناها التاريخي والحضاري، تقدم المدينة مجموعة من الخيارات تشتمل على قلعتي «الوجبة» و«الكوت»، إلى جانب سوق «واقف»، كما يمكنهم التوجه إلى كورنيش الدوحة الذي يعد من أبرز المتنزهات على الواجهة البحرية.

أما فندق «دبليو إسطنبول» فيشكل تحفة معمارية رائعة يلتقي فيها التاريخ بالأناقة، حيث يقع ضمن وسط منطقة المنازل التاريخية «أكاريتلر رو هاوسيز» التي تم بناؤها لاستضافة كبار سلالات الإمبراطورية العثمانية في القرن التاسع عشر، وقد أعيد تصميمها في عهد السلطان عبدالعزيز.

ويقع فندق «دبليو إسطنبول» ضمن منطقة توسعة جديدة باتجاه قصر دولما باهتشة، ويتميز بإطلالات أخاذة على مضيق البوسفور ومنطقة نشنتاشي، إضافة إلى فلسفة راقية لتقديم أفضل الخدمات لضيوفه في مختلف الأوقات.

وتتمتع مدينة إسطنبول بإمكانات عالمية راسخة بفضل تميزها كوجهة مفضلة للمسافرين الذين يبحثون عن استكشاف ثقافة عريقة وغنية لواحدة من أقدم المدن التي تصل بين أوروبا وآسيا عبر مضيق البوسفور.

وتقدم هذه المدينة خيارات مميزة للجميع، كما تحتوي على معالم تاريخية عريقة بدءا من قصر الباب العالي «توب كابي» الفخم الذي يعود تاريخه إلى العصر العثماني، والبازار الكبير النابض بالحياة، وصولا إلى كاتدرائية آيا صوفيا المذهلة، ويقع فندق «دبليو إسطنبول» في وسط منطقة «أكاريتلر» للمنازل التاريخية، ويوفر للنزلاء جميع مزايا المعيشة في حي راق ومليء بالمطاعم والمقاهي وصالات التصميم والمعارض الفنية.

ويضم الفندق 140 غرفة وجناحا بلمسات تاريخية عريقة وسط أجواء تنبض بالرفاهية المعاصرة.

يخضع هذا العرض لمدى توافره، وهو متاح عند الحجز مسبقا حتى سبتمبر 2017، ويجب الاستفادة من إقامة الليالي المجانية قبل تاريخ 30 ديسمبر 2017، للاستفادة من العرض، يجب الإقامة لمدى 4 ليال متتالية كجزء من الإقامة الواحدة.