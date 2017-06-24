احتفالا بعيد الفطر السعيد، قامت أسرة إدارة العلاقات العامة في البنك التجاري بتنظيم زيارة لقسم الأطفال في مستشفى ابن سينا في منطقة الصباح الطبية وذلك لتقديم التهاني ومشاركتهم فرحة عيد الفطر السعيد وإدخال السعادة والسرور على نفوس الأطفال في هذه المناسبة السعيدة.

وفي هذا السياق قالت مساعدة المدير العام لإدارة الإعلان والعلاقات العامة أماني الورع: «نحرص دائما في البنك التجاري الكويتي على مشاركة فرحة العيد مع نزلاء دور الرعاية والمستشفيات.

وبمناسبة عيد الفطر السعيد، قمنا بترتيب هذه الزيارة للأطفال نزلاء مستشفى ابن سينا في بادرة إنسانية لطالما حرصنا على تفعيلها والقيام بها في إطار تشجيع مفهوم العمل التطوعي ولمشاركة الأطفال هذه المناسبة لتخفيف معاناتهم، ورسم الابتسامة على وجوههم من خلال توزيع الهدايا والألعاب التي تتناسب مع أعمارهم».

وتابعت أماني الورع مؤكدة أن زيارة المرضى في المستشفيات ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة ومد يد العون لمؤسسات المجتمع المدني تأتي في مقدمة برامج المسؤولية لدى البنك.

وفي ختام الزيارة، أعربت إدارة مستشفى ابن سيناء عن شكرها العميق لإدارة البنك التجاري الكويتي على هذه المبادرة الكريمة من البنك والتي كان لها عظيم الأثر في إدخال السعادة والبهجة في نفوس الأطفال نزلاء المستشفى.