شارك عشرات المتطوعين من موظفي بنك الكويت الوطني في البرنامج الاجتماعي الخيري لشهر رمضان المبارك «افعل الخير في شهر الخير»، وكانوا في استقبال الصائمين على موائد الإفطار في خيمة البنك الوطني، كما جابوا بقوافل السيارات مناطق الكويت التي تشهد كثافة سكانية فقدموا وجبات الإفطار إلى عدد كبير من الصائمين وقاموا بزيارات ميدانية يومية الى عدد من المستشفيات والمساجد ومواكبة مدفع الإفطار في قصر نايف لتوزيع وجبات الإفطار بالإضافة الى كسرة الإفطار والمبادرات الخيرية لمساعدة الأسر ذوي الدخل المحدود.

وقال مسؤول العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني طلال التركي إن البنك يحرص على تنمية مفهوم التطوع لدى موظفيه من خلال تعزيز ارتباطهم بالأعمال الإنسانية والنشاطات الاجتماعية التي ينظمها.

لقد أصبح مفهوم التطوع لدى موظفي البنك قناعة وثقافة راسخة، فهم يعملون باندفاع وبروح الفريق الواحد ولا يوفرون مناسبة للمشاركة في نشاطات البنك الاجتماعية التي يقيمها البنك وابرزها برنامج البنك الرمضاني الخيري «افعل الخير في شهر الخير» المستمر منذ اكثر من عقدين والذي تكثر فيه أعمال الخير خاصة في العشر الأواخر.

وأضاف التركي أن نشاطات التطوع هذا العام شملت أيضا زيارة الأطفال في المستشفيات وفي مقدمها مستشفى بنك الكويت الوطني، حيث قدموا لهم القرقيعان والهدايا بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

كما كثف المتطوعون من جهودهم خلال توزيع كسرة الإفطار في برادات خاصة موزعة على عدد من مساجد العاصمة وكانوا على اتم الاستعداد لتقديم يد العون والمساعدة.

إلى جانب تواجدهم اليومي في قصر نايف عند اطلاق مدفع الإفطار لتوزيع الوجبات، كما توسعت زياراتهم الميدانية لتشمل عددا من المناطق النائية وذات الكثافة العمالية.

يذكر أن بنك الكويت الوطني دأب على تكريس مفهوم التطوع لدى موظفيه من خلال عدد من المبادرات الإنسانية والاجتماعية التي يطلقها وفي مقدمها برنامج «افعل الخير في شهر الخير» منذ أكثر من عشرين عاما، وذلك في اطار مسؤوليته الاجتماعية، وهو برنامج يتضمن العديد من الأنشطة الإنسانية والفعاليات الخيرية وأعمال التبرع الاجتماعية.