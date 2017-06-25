الأيوب: فخورون بدورنا الريادي في تعزيز مفهوم التطوع وعمل الخير لدى الشباب الكويتي

إطلاق برنامج «نعين ونعاون» للسنة الثالثة على التوالي بمشاركة مئات المتطوعين من الشباب

توزيع وجبات الإفطار طوال الشهر الفضيل في خيمة إفطار الصائم وقافلة Ooredoo الخيرية

التزاما منها بدورها الريادي في دعم الشباب في مجال التطوع، اختتمت Ooredoo الكويت برنامجا حافلا بالمناسبات الإنسانية والخيرية على مدار شهر رمضان الفضيل، حيث استهلت الشهر بإطلاق برنامج (نعين ونعاون) التطوعي للسنة الثالثة على التوالي بالتعاون مع منظمة Spread The Passion وبإشراف من إدارة الاتصال المؤسسي في الشركة.



وكعادتها في كل عام، حرصت Ooredoo على إقامة خيمة إفطار الصائم التي تم تشييدها مقابل مبنى الشركة الرئيسي على شارع السور لتقديم وجبات الإفطار للصائمين يوميا.



كما أطلقت الشركة قافلة «نعين ونعاون» التي تم توظيفها في الأعمال التطوعية وذلك في مختلف مناطق الكويت وعلى مدار الشهر الفضيل، ومن أبرزها توزيع مئات وجبات الإفطار على الأسر المحتاجة والمتعففة.



وفي تعليق له حول أنشطة Ooredoo الرمضانية هذا العام، أكد مدير أول إدارة الاتصال المؤسسي في الشركة مجبل الأيوب فخره بالشباب والشابات المشاركين في برنامج «نعين ونعاون» التطوعي، مؤكدا أن دعم العمل التطوعي نابع من قيم الشركة الأساسية المبنية على الاهتمام والتواصل والتحدي، وأضاف قائلا «وجدنا إقبالا طيبا من الشباب والشابات في مجال العمل التطوعي، وأسعدنا حماسهم للعطاء، إذ أننا سعداء بمساهمتها في تعزيز القيم الإنسانية والروحية وإحياء قيم التكافل التي يجسدها شهر رمضان المبارك بكل ما يحمله من أجواء إيمانية ومعان سامية وقيم نبيلة من خلال هذا البرنامج التطوعي».



تعاون وتدريب

وكجزء من برنامجها لهذا العام، أطلقت Ooredoo الكويت بالتعاون مع منظمة Spread the Passion ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي برنامج المتطوع المحترف وذلك الأسبوع الماضي. ويتضمن البرنامج ورشا تدريبية ومحاضرات عن القيم الأساسية للتطوع، بالإضافة إلى حوارات مع متطوعين عن تجاربهم السابقة مع إمكانية تسجيل الطلبة الجدد في البرنامج. وأكدت الشركة في بيان صحافي عن اعتزازها بالتعاون مع مؤسسات ذات صيت في مجال تنمية الموارد مثل مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، بالإضافة إلى Spread the Passion التي تجمعها مع الشركة شراكة طويلة الأمد في مجال تطوير الخبرات الشبابية التطوعية. وسيتم تأهيل الشباب لإدارة البرامج والمبادرات التطوعية التي سيتم إطلاقها في وقت لاحق تزامنا مع ابتداء الشهر الفضيل.



اهتمام داخلي



كما تركز Ooredoo في فعالياتها الرمضانية على إشراك موظفي الشركة في العمل التطوعي، وذلك إيمانا منها بأهمية تشجيع العمل التطوعي والخيري وتحفيز مبدأ العطاء في المجتمع، والتركيز على تعزيز قيم العطاء عند الموظفين. وتعليقا على ذلك، أكد الأيوب «كان لدينا العديد من الفعاليات والأنشطة هذا العام في شهر رمضان الكريم بمشاركة جميع موظفي الشركة الراغبين في التطوع من مختلف الإدارات، إضافة إلى المشاركة الكريمة من الشركات الأخرى التي نتعامل معها على مدار العام مثل شركة هواوي لتكنولوجيا الاتصالات وشركة غالية للإعلام، ونهدف من خلال ذلك لأن يكون العطاء جزءا من ثقافة العمل في الشركة».



هذا بالإضافة إلى تنظيم الشركة لفعالية (قريش) قبل رمضان، حيث شاركت جميع أقسام وقطاعات الشركة بإحياء هذه العادة الكويتية التراثية الأصيلة من خلال تحضير مائدة بالأطعمة التقليدية وتقوم لجنة من كبار إداريي الشركة بتقييم الأقسام بحسب ما تم تقديمه، وتهدف هذه الفعالية لجمع الموظفين حول مائدة واحدة لتبادل التهاني في بداية الشهر الفضيل.



اتصال وتواصل



كما أقامت الشركة كعادتها السنوية غبقتها الخاصة بالموظفين وسط أجواء رمضانية تراثية تحت عنوان «صندوقنا المبيت... زينة وخزينة» والتي غلب عليها طابع التراث الكويتي الأصيل، حيث انطلقت فعاليات الغبقة بأنغام فرقة الجنادرية الشعبية تلتها فعاليات تراثية مختلفة ومنوعة عكست التراث الكويتي الأصيل، حيث استمتع موظفو الشركة بجولة في كل من ركن القلاليف وصناعة البوم الكويتي القديم، وركن القهوة الشعبية والتي أطلق عليها «قهوة بو شامل» حيث جاءت التسمية لتعكس أجواء المقاهي الشعبية الكويتية القديمة المعروفة كقهوة «بوناشي» و«النوخذة» وغيرها، كما عكس اسم «شامل» أهم باقة تقدمها الشركة لعملائها.



كما وتضمنت الأنشطة التراثية خلال الغبقة ركن صناعة الصناديق وطباعة الأسماء عليها وركن التصوير الفوري حيث استمتع الموظفون بالتقاط الصور الفورية التذكارية. وجاء تنظيم الغبقة ليعزز روح الاتصال والتواصل بين الموظفين، حيث كانت هناك العديد من المسابقات الترفيهية والجوائز القيمة للموظفين وذلك للاحتفاء بهم والاستمتاع بالأجواء الرمضانية المميزة بعيدا عن زخم الحياة المكتبية والعمل، تخلل الحفل فقرات ترفيهية من تقديم النجم اللامع أسامة فودة وسحوبات على جوائز وهدايا قيمة للحضور، كما حضر الحفل عدد من نجوم التواصل الاجتماعي من أبرزهم بيبي العبدالمحسن التي شاركت في العديد من فعاليات Ooredoo سابقا، بالإضافة إلى النجم اليوناني أليكساندر كاسيميس الذي شارك في إعلان Ooredoo الرمضاني لهذا العام.



أنشطة مختلفة



إلى جانب توزيع الوجبات، تقيم Ooredoo العديد من الفعاليات الأخرى خلال شهر رمضان المبارك تتضمن زيارات لدور الرعاية، والمستشفيات، وذوي الاحتياجات الخاصة للاحتفال بالقرقيعان، بالإضافة إلى رعاية تطبيق «عطاء هب» المعني بنشر الوعي المجتمعي. إضافة إلى ذلك، قامت الشركة بزيارة دور رعاية الأيتام ودور رعاية المسنين، وإقامة مبادرات خاصة للأطفال تزامنا مع الاحتفال بالقرقيعان.



كما أقامت Ooredoo مأدبة إفطار في مركز اليرموك الصحي بحضور الطاقم الطبي المناوب والإسعافات الأولية والقوى الأمنية المناوبة في فترة الإفطار، وبحضور مختار منطقة اليرموك عبدالعزيز المشاري.



وتأتي هذه المبادرة المقامة بالتعاون مع مدينة اليرموك الصحية ومركز اليرموك الصحي وجمعية اليرموك التعاونية ليؤكد اهتمام الشركة بإثراء تجربة المجتمع واهتمامها بالتواصل مع مختلف فئات المجتمع، لاسيما موظفو القطاعات الحكومية المناوبين أثناء فترة الإفطار خلال الشهر الفضيل.



كما نظمت الشركة مأدبة إفطار لأطفال مركز متلازمة الداون وأهاليهم وطاقم عمل المركز، بهدف التواصل معهم في هذا الشهر الكريم ونبوعا من قيم ومبادئ الاهتمام والتواصل وهي قيم جوهرية لدى Ooredoo الكويت.

وأكدت الشركة في تصريح صحافي اهتمامها بترجمة أسمى معاني العطاء في الشهر الفضيل لتقديم الشكر والعرفان إلى كل العاملين سواء في قطاعات الخدمات مثل الجمعيات التعاونية والقطاعات الطبية والأمنية، وتأتي هذه المبادرة اتساقا مع قيم الاهتمام والتواصل الأساسية في الشركة وسياسة المسؤولية الاجتماعية المنبثقة منها.