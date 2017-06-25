في إطار التزامه بدعم المبادرات الإنسانية وتعزيز نمط الحياة الصحي في المجتمع المحلي، قام بنك الكويت الدولي مؤخرا برعاية الحملة الخيرية الثالثة التي نظمها نادي «فلير فتنس» خلال شهر رمضان المبارك تحت عنوان «حول قوتك إلى من لا قوة له»، بالشراكة مع البنك الكويتي للطعام والعديد من الشركاء المحليين، حيث هدفت الحملة إلى مد يد العون إلى الأطفال المحتاجين في المجتمع الكويتي.

وقد تضمنت الحملة حدثا رياضيا أقيم في مقر النادي شارك فيه أكثر من 300 شخصا من جميع الأعمار ومن الجنسين، تخلله ممارسة تمارين رفع الأثقال المختلفة مع التركيز بشكل خاص على حركة الخطف، وقد تمكن المشاركون من توجيه قوتهم البدنية وإرادتهم نحو خدمة مجتمعهم، حيث انه مقابل كل 20 كيلوغراما من الأوزان المرفوعة تم التبرع بدينار كويتي واحد لصالح البنك الكويتي للطعام. كما تضمنت الحملة إفطار صائم أقيم بمشاركة مجموعة من المتطوعين الشباب من مختلف أرجاء المجتمع الكويتي.

وفي هذا السياق، قال مدير وحدة الاتصال المؤسسي في البنك، نواف ناجيا: «نحن فخورون جدا لمشاركتنا في هذا الحدث الرياضي الخيري الرائع والفريد من نوعه، والذي لا يعزز اتباع نمط حياة صحي بين أفراد المجتمع بطريقة مسلية وإشراكهم في الفعاليات المجتمعية فحسب، ولكنه يهدف أيضا إلى دعم الأطفال الذين يحتاجون إلى العلاج الطبي المتخصص».

وأكد ناجيا أن الدولي يحرص دائما على المساهمة في نشر الوعي الصحي في المجتمع المحلي. ومن هذا المنطلق، يسعى باستمرار إلى البحث عن الفرص التي تتيح له تحسين حياة مختلف شرائح المجتمع.

ولابد من الإشارة إلى أن برنامج بنك الكويت الدولي الرائد للمسؤولية الاجتماعية خلال شهر رمضان المبارك، قد تضمن مجموعة واسعة من المبادرات والأنشطة الإنسانية والمجتمعية، هذا بالإضافة إلى سعي البنك إلى رفع مستوى الوعي حول البرامج الصحية ومختلف الأنشطة الرياضية المحلية، وخاصة تلك التي تستهدف مختلف الفئات على مستوى المجتمع الكويتي.