أقام مسجد بدر الدين العيني بالتعاون مع ادارة مساجد الأحمدي حفل التكريم والختام لمسابقة ابن دقله لحفظ القرآن الكريم «اليوم الختامي»، وذلك تحت رعاية ناصر خميس بن دقله، حيث ان المسابقة باسم والده المغفور له باذن الله تعالى خميس بن دقله العجمي.

وأكد المشرف على المسابقة في كلمته على أهمية حفظ كتاب الله عز وجل وضرورة الاهتمام بالأبناء الذين يسعون لحفظ القرآن الكريم وآياته، مع العمل بها.

وبدوره شكر ناصر بن دقله اللجنة المشرفة على المسابقة وجميع المشاركين فيها من الأبناء بجميع فئاتها، داعيا الله تعالى لهم بالتوفيق الدائم والنجاح والتميز، كما شكر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وادارة مساجد الأحمدي، ورئيس جمعية أم الهيمان وأعضاء مجلس الإدارة ومشايخ المنطقة، وكل من كان له بصمة في إنجاح هذه المسابقة وتشجيع الأبناء على الحفظ والمشاركة، خصوصا أنه مشهود للكويت وشعبها بحب الخير وفعله وبحفظ كتاب الله.

بعد ذلك تم اعلان الفائزين بفئات المسابقة الثلاث (الابتدائية والمتوسطة والثانوية)، مع تسليم الأوائل منهم جوائزهم ودروعهم التكريمية تشجيعا لهم على المثابرة والعطاء ولحض زملائهم وأصدقائهم على المشاركة في المسابقات التالية، والتي ستقام سنويا في شهر رمضان المبارك بإذن الله.