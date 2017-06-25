كشفت أديداس عن إصدارات Parley الجديدة المتوافرة لأحذية UltraBOOST وUltraBOOST X وUltraBOOST Uncaged بلون أزرق مستوحى من تموجات مياه المحيطات، وتعمل أديداس اليوم على تحويل المخلفات البلاستيكية الخطيرة في البحار إلى خيوط تدخل في تصميم أحذية الجري المتميزة بقوة أدائها، ويعكس هذا الإنجاز التزام الطرفين بالحفاظ على مياه المحيطات من خلال العمل معا لتنفيذ استراتيجية Parley A.I.R التي تدعو إلى تجنب استخدام البلاستيك الخام ووضع حد للمخلفات البلاستيكية وإعادة تصميم بدائل جديدة من خلال العمل جنبا إلى جنب لتغيير الوضع الحالي واتخاذ خطوات فعلية.

تستخدم حوالي 11 زجاجة بلاستيكية في تصنيع كل زوج من أحذية الجري UltraBOOST Parley وParley UltraBOOST X وUltraBOOST Uncaged Parley التي تمتاز بأربطة وقوالب وأغطية وبطائن مصنوعة من مادة البولي إيثلين المعاد تدويرها، ولا تساهم هذه الأحذية الجديدة من مجموعة أديداس Parley في حماية البيئة وحسب بل توفر أيضا أداء قويا متفردا بكل ما للكلمة من معنى.

ودعت أديداس المجتمع العالمي للتعاون معها والانضمام إلى فعالية أديداس x Parley الرقمية للجري من أجل المحيطات التي يطلقها تطبيق Runtastic احتفاء باليوم العالمي للمحيطات، وطلبت من العدائين التعبير عن التزامهم بأهداف هذه الحملة النبيلة من خلال الانضمام إلى مسيرة الجري التي تنطلق من مختلف شوارع المدينة والشواطئ أو في أي مكان آخر.