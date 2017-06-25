وزع بيت التمويل الكويتي «بيتك» المثلجات والماء على المصلين والقائمين على أعمال التنظيم في عدد من المساجد في العشر الأواخر من شهر رمضان، كما ساند جهود التنظيم والترتيب والعمل على راحة المصلين جنبا إلى جنب مع رجال الشرطة والإسعاف والإطفاء والدفاع المدني والجهات المعنية بما يرسخ مفهوم المسؤولية الاجتماعية.



وتأتي هذه المبادرة ضمن اطار برنامج «تواصل بالخير في شهر الخير 3» الحافل بالبرامج والأنشطة والفعاليات التطوعية والاجتماعية التي غطت احتياجات شرائح متعددة من المجتمع وعززت أواصر الصلة بين مكوناته، وقد نالت إشادة كبيرة واستحسانا في أوساط المصلين والجمهور والمسؤولين.ويساعد فريق «بيتك» التطوعي في جهود تنظيم صلاة القيام في عدد من المساجد مع بداية العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، بالتعاون مع الهيئات والجهات المعنية والمسؤولة، والقائمين على التنظيم، تعزيزا لروح العمل التطوعي، وحرصا على المشاركة في المناسبات الدينية والوطنية، وجميع الظروف التي تحتاج إلى تعاون وتكاتف الجميع.

..ووزع وجبات إفطار صائم في حولي

واصل بيت التمويل الكويتي (بيتك) حملة مشروع إفطار الصائم بتوزيع وجبات الإفطار في عدة مناطق خاصة تلك التي يرتادها عدد كبير من الصائمين مثل سوق المباركية وقصر نايف والمساجد وأماكن أخرى، ضمن إطار برنامج «تواصل بالخير في شهر الخير 3»، الحافل بالأنشطة والفعاليات الاجتماعية والإنسانية التي ترسخ التزامه بمسؤوليته الاجتماعية.

وقام فريق «بيتك» التطوعي بتوزيع وجبات إفطار الصائم في حديقة حولي بالتعاون مع وزارة الشباب ومحافظة حولي استمرارا لحملة إفطار الصائم التي أطلقها البنك، تزامنا مع أول أيام الشهر الفضيل.

وتأتي أهمية هذه المبادرة بتعزيزها لدور «بيتك» في المسؤولية الاجتماعية، حيث يعتبر «بيتك» ان الأنشطة الاجتماعية والبرامج التطوعية تسهم في تعزيز ودعم أواصر الصلة في المجتمع.



وقام فريق «بيتك» التطوعي بإعداد وتجهيز وتوزيع أكثر من 600 وجبة يوميا حتى نهاية الشهر.

وضم برنامج «بيتك» الرمضاني أنشطة ومساهمات توعوية وإنسانية واجتماعية متعددة، تؤكد حرص البنك على الالتزام برسالته الاجتماعية والإنسانية بما يرسخ مفهوم المسؤولية الاجتماعية، ويهدف الى دعم جميع مبادرات العمل التطوعي والإنساني.