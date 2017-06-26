ستقام حفلتي الأطفال الأربعاء في مجمع الأوقاف والخميس في المغاتير

استعدت ارض الأطفال الرائدة في الألعاب الترفيهية والتربوية بالكويت بمجموعة من الألعاب الجديدة والفعاليات والبرامج الجديدة والمتنوعة التي تناسب الأطفال، وتنمي قدراتهم ومواهبهم، وتشجعهم على اللعب الجماعي بما يدخل الفرحة والبهجة الى قلوبهم وستقام حفلة الأطفال رابع يوم العيد في فرع مجمع الأوقاف وخامس يوم العيد بالمغاتير بالاضافة الى انه تم وضع آلية جديدة من خلال برنامج خصومات داخلية بفروع الشركة في كل من مجمع الأوقاف بشرق ومجمع مغاتير بالفروانية والخيمة مول والعالمية مول بالجهراء، وكذلك العروض على المهرجانات الخارجية، وأعياد الميلاد الخارجية.

واستحدثت أرض الأطفال مجموعة من الألعاب الهوائية كالنطاطيات والزحلاقيات، والمائية كملاعب الصابون استعدادا لموسم الإجازات للتمتع بتلك الخدمة داخل المنازل، بالإضافة الى ان الشركة عينت أخيرا فريقا كاملا ومتمرسا ومتدربا للمحافظة على سلامة الأطفال من المخاطر.