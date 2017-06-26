أعادت ستاربكس إطلاق مشروب سمورز فرابتشينو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك تلبية لطلبات عدد كبير من الزبائن في المنطقة إثر النجاح الكبير الذي حققه المشروب العام الماضي.

ويعد مشروب «سمورز فرابتشينو» مزيجا لذيذا لنكهات متناغمة تجمع الطعم الحلو بمذاق الشوكولاتة والمكونات القشدية اللذيذة، ويتم إعداد هذا المشروب من خلال إضافة الكريمة المخفوقة لحلوى المارشميلو وصلصة حليب الشوكولاتة إلى مكونات الفرابتشينو التقليدية وهي القهوة والحليب والثلج، وتتم تغطية المزيج بالمزيد من حلوى المارشميلو الممزوجة مع الكريمة المخفوقة وكرمبل بسكويت غراهام.



ويتم اختيار مكونات هذا المشروب بعناية فائقة لرسم البسمة على وجوه الزبائن بفضل طعمه الرائع.



وبالتزامن مع مشروب «سمورز فرابتشينو»، أطلقت ستاربكس أيضا تشكيلة جديدة كليا من فرابتشينو المنجا والفراولة باللبن والتي تمزج بين حلاوة المنجا ولفراولة ونكهة اللبن للحصول على مشروب شهي ومنعش طوال اليوم.



وبهذه المناسبة، قالت المديرة الإقليمية للاتصالات والمسؤولية الاجتماعية لدى ستاربكس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، رنا شاهين: «إن مشروب سمورز فرابتشينو هو مشروبنا المفضل لموسم الصيف.



وقد أعدنا إطلاقه بعد الإقبال الشديد عليه خلال العام الماضي، عندما قدمناه لأول مرة بالمنطقة، وبالتزامن مع إطلاق مشروب سمورز، نقدم مشروب فرابتشينو المانجا والفراولة باللبن لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

وتتواصل مفاجآت ستاربكس الصيفية لزبائنها مع قهوة «كاتي كاتي» الصيفية متوسطة التركيز، والتي تتكون من مزيج من حبوب القهوة الكاملة التي تجلبها ستاربكس من مزارع البن في كينيا وإثيوبيا، وتقدم ستاربكس في مقاهيها بالإضافة إلى ذلك العديد من المنتجات الجديدة المستوحاة من الأجواء الصيفية بألوان تنبض بالحيوية والإشراق وأنماط هندسية متنوعة.