شارك بيت التمويل الكويتي «بيتك» ادارة الطوارئ الطبية مائدة الإفطار، وذلك تقديرا للجهود المبذولة من قبلهم خاصة أثناء فترة الإفطار التي تتزامن مع موعد المناوبة، وضمن إطار برنامج «بيتك» التطوعي في رمضان «تواصل بالخير في شهر الخير 3».

ويولي «بيتك» جهود القائمين على الأمن وأولئك الذين يتطلب تواجدهم على رأس العمل على مدار الساعة وفي كل الأوقات والظروف، بمختلف القطاعات اهتماما كبيرا لخصوصية عملهم والظروف الصعبة التي يؤدون فيها مهامهم الحيوية لأمن وسلامة المجتمع والوطن خصوصا خلال شهر رمضان حيث يتزامن موعد الافطار مع موعد المناوبة، كما تأتي هذه المشاركة في إطار التواصل مع شرائح المجتمع وتحفيز العاملين ورفع الروح المعنوية لديهم أثناء تأديتهم الواجب.

من جهتهم، ثمن العاملون في إدارة الطوارئ الطبية مبادرة «بيتك» في مشاركتهم بالإفطار معربين عن تقديرهم لهذه المبادرة التي تؤكد حرص «بيتك» على الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية بمختلف جوانبها، وتعزيز أواصر التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة.



وتعد هذه المبادرة حلقة في سلسلة من المبادرات المتنوعة التي اعدها «بيتك» خلال شهر رمضان والتي شملت جهات وأنشطة مختلفة تؤكد ريادة البنك في تحقيق المسؤولية الاجتماعية وتعكس حرصه على تعزيز الروابط مع كل فئات المجتمع ومؤسسات الدولة.